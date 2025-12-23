Sun Property khai trương văn phòng bán hàng Sun Gallery Phu Quoc

Sun Gallery Phu Quoc – "Cánh cửa" mở ra thiên đường

Sự kiện thu hút gần 300 khách mời là đối tác chiến lược, đơn vị phân phối và nhà đầu tư tiềm năng. Ngay từ những bước chân đầu tiên vào sảnh đón, Sun Gallery Phu Quoc gây ấn tượng với thiết kế đẳng cấp, bài trí khoa học. Không gian được bố trí mạch lạc, dẫn dắt dòng trải nghiệm với sảnh check-in, khu tiếp đón, khu trưng bày sa bàn và nhà mẫu căn hộ The Sunset – thuộc dự án Sun Grand City Hillside Residence.

Sun Gallery Phu Quoc không chỉ là văn phòng bán hàng, giới thiệu dự án căn hộ của Sun Group tại đảo Ngọc, mà còn là nơi Tập đoàn tái hiện hành trình "làm đẹp những vùng đất" thông qua những câu chuyện, bức tranh, video sống động.

"Mỗi bức tranh là một câu chuyện truyền cảm hứng. Chủ đầu tư đã biến những điều không thể thành có thể: từ xứ sở sương mù Sa Pa đến Thủ đô văn hiến, từ miền huyền tích Tây Ninh đến thiên đường Phú Quốc. Tôi tin tưởng đảo Ngọc sẽ còn tuyệt vời hơn nữa trong thời gian tới với sự đầu tư bài bản của Sun Group", anh Thanh Phong, khách mời tham dự chia sẻ.

Các vị khách tham quan căn hộ mẫu The Sunset. Ảnh: Ánh Dương.

Không khí sự kiện dần trở nên cởi mở hơn khi những cuộc trò chuyện, trao đổi diễn ra liên tục quanh khu trưng bày. Những bước chân chậm rãi, những ánh nhìn chăm chú và các câu hỏi - đáp nối tiếp nhau chứng minh sự quan tâm, trông đợi của thị trường dành cho các dự án sắp ra mắt. Sun Gallery Phu Quoc được khai trương là cột mốc mới trong chiến lược phát triển của Sun Group, mở ra một điểm đến trải nghiệm dành cho khách hàng tìm kiếm các sản phẩm BĐS mang dấu ấn khác biệt tại đảo Ngọc.

Hé mở dự án "đón sóng" APEC

Căn hộ mẫu The Sunset 2 phòng ngủ. Ảnh: Ánh Dương.

Các vị khách dành sự quan tâm đặc biệt tới khu vực sa bàn đảo Ngọc và nhà mẫu phân khu The Sunset – tâm điểm mới tại Thị trấn Hoàng Hôn (Sunset Town). Tại đây, câu chuyện về một không gian sống mới trên cao tại Phú Quốc được kể bằng hình khối, ánh sáng và những góc nhìn đầy cảm xúc.

Khu nhà mẫu The Sunset mang đến trải nghiệm trực quan hơn khi các căn hộ mẫu được thiết kế theo phong cách hiện đại, tối ưu ánh sáng, gió tự nhiên với ban công rộng, mặt thoáng lớn, kết nối cảnh quan bên ngoài. Với cơ cấu sản phẩm đa dạng, từ các căn studio, căn 1-2 phòng ngủ đến các căn penthouse giới hạn, The Sunset phù hợp để an cư, nghỉ dưỡng định kỳ hoặc khai thác cho thuê, dễ dàng đưa vào vận hành đón làn sóng du khách đang đổ về Phú Quốc.

Phân khu The Sunset gần kề các dự án trọng điểm phục vụ APEC 2027, hưởng trọn hệ sinh thái Sun Group tại Phú Quốc. Ảnh: Sun Property.

Bên cạnh trải nghiệm không gian, các chuyên viên tư vấn dành thời gian chia sẻ với khách hàng về tiềm năng khai thác của The Sunset trong bối cảnh Phú Quốc đang tăng tốc chuẩn bị cho APEC 2027. Vị trí nằm gần cụm công trình biểu tượng chào đón APEC, chỉ "vài bước chân" là cư dân có thể hòa mình vào nhịp sống sôi động của Sunset Town với các công trình biểu tượng như Cầu Hôn, khách sạn La Festa, đài phun nước Thần Mặt Trời, show diễn nghệ thuật, trình diễn pháo hoa, chuỗi nhà hàng, café và không gian chợ đêm VUI-Fest…

"Sun Gallery Phu Quoc giúp khách hàng có cái nhìn toàn diện, chân thực về dự án. Từ ý tưởng kiến trúc độc đáo, cách tổ chức không gian sống hài hòa giữa riêng tư và sôi động cùng hệ tiện ích tỷ đô, phân khu The Sunset chính là mảnh ghép tiếp theo hoàn thiện bức tranh đô thị của Sun Group tại Thị trấn Hoàng Hôn. Nhiều dự án khác của Sun Group cũng sẽ được giới thiệu tại đây để giúp khách hàng hiểu trực quan về dự án trước khi đưa ra quyết định đầu tư", đại diện Sun Property (thành viên Sun Group) chia sẻ.