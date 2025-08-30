Bắt người phụ nữ lừa đảo bán vé xem diễu binh sự kiện A80

‎Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội phát hiện một số đối tượng đăng tin rao bán giấy mời tham dự Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

‎Đây là sự kiện trọng đại của đất nước, do Ban Chỉ đạo kỷ niệm các ngày lễ lớn Trung ương trực tiếp tổ chức, với giấy mời được quản lý và phát hành chặt chẽ theo đúng thành phần và không có bất kỳ kênh bán vé nào. Do đó, việc rao bán giấy mời tham dự Lễ kỷ niệm của các đối tượng có dấu hiệu lừa đảo, lợi dụng tâm lý háo hức đón chờ tham dự Lễ kỷ niệm của người dân để chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Công an đấu tranh với đối tượng Thương (Ảnh: Công an Hà Nội).

‎Phòng An ninh chính trị nội bộ đã báo cáo Ban Giám đốc Công an TP và nhanh chóng xác minh, làm rõ danh tính đối tượng rao bán giấy mời là Phan Hạnh Thương.

Theo đó, Thương đã sử dụng Facebook "Phan Hanh Thuong" của mình đăng tin rao bán giấy mời với giá 2 triệu đồng. Để tạo niềm tin, Thương đưa ra thông tin đây là giấy mời được người quen cho, tặng và yêu cầu "khách" cung cấp thông tin căn cước để "khách" yên tâm. Thương còn rủ một người khác cùng "gom khách" để thực hiện việc lừa đảo.

‎Tính đến ngày 27/8, Phan Hạnh Thương đã nhận tổng cộng 135 triệu đồng và hứa hẹn sẽ chuyển 68 giấy mời. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Thương đã sử dụng vào việc trả nợ và chi tiêu cá nhân và không có bất kỳ giấy mời nào trả cho khách.

Phan Hạnh Thương đã nhận tổng cộng 135 triệu đồng của những người mua vé (Ảnh: Công an Hà Nội).

‎Ngày 29/8, Phòng An ninh Chính trị nội bộ đã chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP để điều tra, xử lý nghiêm đối tượng.

‎Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 30/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Phan Hạnh Thương về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản để điều tra, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng.

‎Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo tương tự; mọi hành vi lợi dụng Lễ kỷ niệm A80 để trục lợi sẽ bị cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định.