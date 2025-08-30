Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt người phụ nữ lừa đảo bán vé xem diễu binh sự kiện A80

30-08-2025 - 18:36 PM | Xã hội

Công an Hà Nội cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Phan Hạnh Thương (32 tuổi, trú tại phường Phú Thượng, Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

‎Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội phát hiện một số đối tượng đăng tin rao bán giấy mời tham dự Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

‎Đây là sự kiện trọng đại của đất nước, do Ban Chỉ đạo kỷ niệm các ngày lễ lớn Trung ương trực tiếp tổ chức, với giấy mời được quản lý và phát hành chặt chẽ theo đúng thành phần và không có bất kỳ kênh bán vé nào. Do đó, việc rao bán giấy mời tham dự Lễ kỷ niệm của các đối tượng có dấu hiệu lừa đảo, lợi dụng tâm lý háo hức đón chờ tham dự Lễ kỷ niệm của người dân để chiếm đoạt tài sản.

Bắt người phụ nữ lừa đảo bán vé xem diễu binh sự kiện A80- Ảnh 1.

Cơ quan Công an đấu tranh với đối tượng Thương (Ảnh: Công an Hà Nội).

‎Phòng An ninh chính trị nội bộ đã báo cáo Ban Giám đốc Công an TP và nhanh chóng xác minh, làm rõ danh tính đối tượng rao bán giấy mời là Phan Hạnh Thương. 

Theo đó, Thương đã sử dụng Facebook "Phan Hanh Thuong" của mình đăng tin rao bán giấy mời với giá 2 triệu đồng. Để tạo niềm tin, Thương đưa ra thông tin đây là giấy mời được người quen cho, tặng và yêu cầu "khách" cung cấp thông tin căn cước để "khách" yên tâm. Thương còn rủ một người khác cùng "gom khách" để thực hiện việc lừa đảo.

‎Tính đến ngày 27/8, Phan Hạnh Thương đã nhận tổng cộng 135 triệu đồng và hứa hẹn sẽ chuyển 68 giấy mời. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Thương đã sử dụng vào việc trả nợ và chi tiêu cá nhân và không có bất kỳ giấy mời nào trả cho khách.

Bắt người phụ nữ lừa đảo bán vé xem diễu binh sự kiện A80- Ảnh 2.

Phan Hạnh Thương đã nhận tổng cộng 135 triệu đồng của những người mua vé (Ảnh: Công an Hà Nội).

‎Ngày 29/8, Phòng An ninh Chính trị nội bộ đã chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP để điều tra, xử lý nghiêm đối tượng.

‎Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 30/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Phan Hạnh Thương về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản để điều tra, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng.

‎Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo tương tự; mọi hành vi lợi dụng Lễ kỷ niệm A80 để trục lợi sẽ bị cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo liên quan đến shipper, ai cũng có thể trở thành nạn nhân: 5 giây sơ ý có thể mất sạch tiền!

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo liên quan đến shipper, ai cũng có thể trở thành nạn nhân: 5 giây sơ ý có thể mất sạch tiền! Nổi bật

Khám xét nơi ở, nơi làm việc của giám đốc Phan Hoàng Phúc

Khám xét nơi ở, nơi làm việc của giám đốc Phan Hoàng Phúc Nổi bật

Cận cảnh hàng trăm xe máy bị lửa thiêu rụi trong bãi xe dưới cầu Vĩnh Tuy

Cận cảnh hàng trăm xe máy bị lửa thiêu rụi trong bãi xe dưới cầu Vĩnh Tuy

17:31 , 30/08/2025
Liên tiếp sự cố trên tuyến cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây và Vĩnh Hảo – Phan Thiết

Liên tiếp sự cố trên tuyến cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây và Vĩnh Hảo – Phan Thiết

16:38 , 30/08/2025
Kết quả xổ số hôm nay, 30-8: TP HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang, Đà Nẵng...

Kết quả xổ số hôm nay, 30-8: TP HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang, Đà Nẵng...

16:28 , 30/08/2025
Cháy ngùn ngụt, khói cuồn cuộn bốc cao dưới gầm cầu Vĩnh Tuy sau tiến nổ lớn

Cháy ngùn ngụt, khói cuồn cuộn bốc cao dưới gầm cầu Vĩnh Tuy sau tiến nổ lớn

16:10 , 30/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên