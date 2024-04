Bắt người phụ nữ trong đường dây làm giả thực phẩm chống đột quỵ an cung

Ngày 25-4, tin từ Công an TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan này vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nông Thị Hằng (SN 1987; ngụ xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì, TP Hà Nội) để làm rõ hành vi làm giả thực phẩm chống đột quỵ giả.



Nông Thị Hằng bị Công an TP Thanh Hóa bắt giữ để làm rõ hành vi tham gia đường dây làm giả thực phẩm chức năng chống đột quỵ. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Nông Thị Hằng là nghi can thứ 9 trong đường dây sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng giả quy mô lớn mà Công an TP Thanh Hóa vừa đấu tranh, triệt phá thành công hôm đầu tháng tư.

Trong vụ án này, Hằng được xác định là người được Nguyễn Thị Thịnh thuê đóng gói sản phẩm thành phẩm thuốc chống đột quỵ giả.

Qua đấu tranh và các tài liệu thu thập được, Nông Thị Hằng khai nhận từ đầu năm 2023 đến khi bị bắt, Hằng đã được Thịnh thuê đóng gói khoảng 20 hộp thuốc chống đột quỵ giả trị giá hơn 50 triệu đồng để bán ra thị trường.

Phá đường dây làm giả thực phẩm an cung

Trước đó, ngày 4-4, Công an TP Thanh Hóa đã tổ chức khám xét đồng loạt 10 địa điểm là nơi ở, nơi làm việc, sản xuất, cất giấu hàng hóa nghi hàng giả là viên Hoàn Vũ Hoàng Thanh Tâm do Công ty Kwangdong sản xuất, buôn bán ở thị trường Hàn Quốc và xuất khẩu sang Việt Nam.

Nhóm đối tượng trong đường dây sản xuất, làm giả thực phẩm giả bị Công an TP Thanh Hóa bắt giữ

Qua khám xét, lực lượng công an đã phát hiện, thu giữ nhiều sản phẩm và nguyên liệu để sản xuất các mặt hàng giả gồm hơn 4.000 hộp An cung viên hoàn Vũ Hoàng Thanh Tâm thành phẩm (loại hộp 10 viên), giá trị hàng hóa tương đương 10 tỉ đồng; 100 hộp An cung ngưu hoàng hoàn (loại 60 viên/hộp) của Công ty Samsung Pharm sản xuất.

Các nguyên vật liệu phục vụ việc sản xuất, đóng gói sản phẩm giả gồm 7 bì đựng vỏ lọ bằng nhựa, nắp lọ bằng nhựa được sử dụng để đựng viên an cung hoàn; hơn 1.000 tem chống giả nhãn hiệu Kwangdong, tem hướng dẫn sử dụng nhãn hiệu Kwangdong; trên 1.000 kg viên nén hình tròn màu vàng đã được bọc giấy màu vàng cùng nhiều công cụ, máy móc để đóng gói sản phẩm như: Máy ép, súng bắn keo, ghim, băng dính…

Căn cứ kết quả đấu tranh chuyên án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 8 người gồm: Nguyễn Thị Thịnh (SN 1978; ngụ TP Hà Nội), được xác định là đối tượng chủ mưu cầm đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả; Nguyễn Lan Hương (SN 1984) là đối tượng trực tiếp liên hệ mua hàng giả của Thịnh; Trần Anh Cường (SN 1994); Ngô Thị Tú (SN 1982); Nông Quang Hải (SN 1991) Nhữ Thị Minh (SN 1991); Phạm Văn Chiến (SN 1985), tất cả ngụ TP Hà Nội và Trịnh Thị Hiệp (SN 1985, ngụ TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

Thực phẩm chức năng này được bày bán công khai ngay trong siêu thị Co.opmart giữa trung tâm TP Thanh Hóa

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận từ đầu năm 2023 đến khi bị bắt, nhóm này đã sản xuất và bán ra thị trường hơn 20 ngàn hộp viên Hoàn Vũ Hoàng Thanh Tâm giả với giá trị tương đương khoảng 50 tỉ đồng.

Theo Công an TP Thanh Hóa, đây là sản phẩm được quảng cáo là có tác dụng phòng chống đột quỵ, bổ não hiện đang rất được người tiêu dùng quan tâm, sử dụng.

Hiện, vụ án đang được Công an TP Thanh Hóa tiếp tục điều tra, mở rộng.