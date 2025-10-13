Bắt Nguyễn Đức Minh Quân sinh năm 2008

Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS)- Công an TP Đà Nẵng vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Đức Minh Quân (2008, trú phường Hoà Khánh).

Trước đó, rạng sáng ngày 29/1 (đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025), Nguyễn Đức Minh Quân cùng một nhóm bạn rủ nhau tụ tập rồi có hành vi điều khiển xe mô tô gây náo loạn trên các tuyến đường của thành phố.

Điều đáng nói, các đối tượng còn mang theo hung khí là đao tự chế, ống tuýp sắt, pháo sáng… rồi dàn hàng 4, hàng 5, chạy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, la hét, nẹt pô, vượt đèn đỏ khiến nhiều người dân khiếp sợ.

Hành vi "Gây rối trật tự công cộng" của Quân và đồng bọn đã bị lực lượng Công an vào cuộc điều tra, tiến hành triệu tập để làm việc.

Đối tượng Nguyễn Đức Minh Quân (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Ngày 31/1, thấy đồng bọn lần lượt bị bắt giữ, Nguyễn Đức Minh Quân đã nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau khi vào cuộc điều tra làm rõ, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Minh Quân về tội "Gây rối trật công cộng"; đông thời ra quyết định truy nã đối tượng trên toàn quốc.

Sau một thời gian nỗ lực xác minh, lần theo dấu vết di chuyển của đối tượng, trinh sát Phòng CSHS đã xác định được Nguyễn Đức Minh Quân đang lẫn trốn tại tại thôn 5, xã Chư Sê (Gia Lai).

Ngày 9/10, tổ công tác Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai và Công an xã Chư Sê tiến hành bắt giữ thành công đối tượng.

Hiện, Phòng CSHS đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Nguyễn Đức Minh Quân để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.