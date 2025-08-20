Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt Nguyễn Hoàng Hoài Nguyên, Giám đốc Phương Đông Building

20-08-2025 - 20:59 PM | Xã hội

Công an TP.HCM cho biết đã bắt giữ ông Nguyễn Hoàng Hoài Nguyên, Giám đốc Công ty Phương Đông Building.

Ngày 20-8, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an TP.HCM) cho biết trên báo Dân Trí rằng đã bắt giữ ông Nguyễn Hoàng Hoài Nguyên, Giám đốc Công ty Phương Đông Building, cùng nhân viên Trần Quốc Tuấn để điều tra về hành vi “Gây ô nhiễm môi trường”.

Trước đó, sáng 15-8, lực lượng chức năng phát hiện xe chở rác do Công ty Phương Đông Building thuê đã đổ trực tiếp chất thải xuống một khu đất tại xã Long Hải. Tại hiện trường, diện tích khoảng 4.800m² bị tập kết lượng lớn rác thải, rỉ nước, bốc mùi hôi thối, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường xung quanh.

Bắt Nguyễn Hoàng Hoài Nguyên, Giám đốc Phương Đông Building- Ảnh 1.

Nguyễn Hoàng Hoài Nguyên (phải) và Trần Quốc Tuấn. Ảnh: Báo NLĐ

Báo Người lao động dẫn lời ông Nguyên khai: Công ty Phương Đông Building được giao thu gom rác tại xã Tam An (huyện Long Đất cũ, nay là Long Điền, TP.HCM) và vận chuyển về khu xử lý tại Phú Mỹ. Tuy nhiên, từ tháng 4-2025, ông Nguyên chỉ đạo Tuấn sau khi thu gom rác thì chở về đổ trái phép tại thửa đất số 308 (xã Long Hải), sau đó mới thuê xe khác đưa đi xử lý.

Hành vi này từng bị UBND huyện Long Đất (cũ) xử phạt hành chính 65 triệu đồng và yêu cầu khắc phục hậu quả. Dù vậy, công ty vẫn tiếp tục tái phạm.

Theo kết quả giám định, lượng chất thải bị đổ là chất thải rắn sinh hoạt, với khối lượng hơn 600 tấn, trên diện tích khoảng 2.000m².

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Theo Chi Chi

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ông Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM

Ông Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM Nổi bật

Cảnh tượng chưa từng có ở Nhà hát Lớn Hà Nội lúc 3h sáng

Cảnh tượng chưa từng có ở Nhà hát Lớn Hà Nội lúc 3h sáng Nổi bật

Sở Tư pháp nói về hướng xử lý "biệt phủ đẹp nhất Cà Mau"

Sở Tư pháp nói về hướng xử lý "biệt phủ đẹp nhất Cà Mau"

19:59 , 20/08/2025
Khởi tố, bắt tạm giam Đặng Chí Thành - người đánh phụ nữ dã man ở sảnh chung cư tại Hà Nội

Khởi tố, bắt tạm giam Đặng Chí Thành - người đánh phụ nữ dã man ở sảnh chung cư tại Hà Nội

19:40 , 20/08/2025
Mới nhất: Cục CSGT thông báo lịch phân luồng giao thông từ 10h ngày 21/8

Mới nhất: Cục CSGT thông báo lịch phân luồng giao thông từ 10h ngày 21/8

19:30 , 20/08/2025
Ngày mai, nhiều nơi xuất hiện mưa to đến rất to

Ngày mai, nhiều nơi xuất hiện mưa to đến rất to

18:20 , 20/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên