Bắt Nguyễn Hoàng Hoài Nguyên, Giám đốc Phương Đông Building

Ngày 20-8, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an TP.HCM) cho biết trên báo Dân Trí rằng đã bắt giữ ông Nguyễn Hoàng Hoài Nguyên, Giám đốc Công ty Phương Đông Building, cùng nhân viên Trần Quốc Tuấn để điều tra về hành vi “Gây ô nhiễm môi trường”.

Trước đó, sáng 15-8, lực lượng chức năng phát hiện xe chở rác do Công ty Phương Đông Building thuê đã đổ trực tiếp chất thải xuống một khu đất tại xã Long Hải. Tại hiện trường, diện tích khoảng 4.800m² bị tập kết lượng lớn rác thải, rỉ nước, bốc mùi hôi thối, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường xung quanh.

Nguyễn Hoàng Hoài Nguyên (phải) và Trần Quốc Tuấn. Ảnh: Báo NLĐ

Báo Người lao động dẫn lời ông Nguyên khai: Công ty Phương Đông Building được giao thu gom rác tại xã Tam An (huyện Long Đất cũ, nay là Long Điền, TP.HCM) và vận chuyển về khu xử lý tại Phú Mỹ. Tuy nhiên, từ tháng 4-2025, ông Nguyên chỉ đạo Tuấn sau khi thu gom rác thì chở về đổ trái phép tại thửa đất số 308 (xã Long Hải), sau đó mới thuê xe khác đưa đi xử lý.

Hành vi này từng bị UBND huyện Long Đất (cũ) xử phạt hành chính 65 triệu đồng và yêu cầu khắc phục hậu quả. Dù vậy, công ty vẫn tiếp tục tái phạm.

Theo kết quả giám định, lượng chất thải bị đổ là chất thải rắn sinh hoạt, với khối lượng hơn 600 tấn, trên diện tích khoảng 2.000m².

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.