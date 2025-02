Bắt Nguyễn Hoàng Thiện

Ngày 25/2, Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa tiến hành bắt giữ Nguyễn Hoàng Thiện (38 tuổi, trú phường Thạc Gián, quận Thanh Khê) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 20 giờ 35 phút ngày 22/02, Công an quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng tiếp nhận tin báo của anh Nguyễn Văn Hiếu (25 tuổi), trú quận Thanh Khê về việc trước đó, anh có để xe máy BKS 43AD-010.11 trước căn nhà trên đường Nguyễn Văn Thông, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ thì bị kẻ gian lấy trộm.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Thiện và số tang vật - Ảnh: CA Đà Nẵng

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an quận đã chỉ đạo đội Cảnh sát hình sự - kinh tế - ma túy phối hợp với Công an phường Hòa Xuân tổ chức điều tra, xác minh, truy xét.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 15 giờ ngày 23/02, cơ quan Công an đã làm rõ và tiến hành bắt giữ Nguyễn Hoàng Thiện, thu giữ tang vật là chiếc xe máy nêu trên.

Tiến hành điều tra mở rộng, Nguyễn Hoàng Thiện còn khai nhận đã thực hiện thêm 02 vụ trộm cắp xe máy trước đó. Căn cứ lời khai của đối tượng, Công an quận Cẩm Lệ tiến hành thu hồi tang vật để phục vụ công tác điều tra. Được biết, Nguyễn Hoàng Thiện là đối tượng có 03 tiền án về liên quan đến hành vi chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, Thiện từng bị Tòa án nhân dân quận Thanh Khê (Đà Nẵng), thành phố Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) và thành phố Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) tuyên án tù.