Bắt Nguyễn Thị Bích

Ngày 26/10, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã kịp thời truy xét và bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Bích (44 tuổi).

Thông tin ban đầu, ngày 23/10, ông N.V.H (62 tuổi), ngụ xã Hòa Hội ngồi xe lăn đi bán vé số dạo thì có một người phụ nữ hỏi mua vé số rồi ra tay cướp giật 1 điện thoại của ông rồi bỏ chạy.

Sau gần 24 giờ điều tra, lực lượng công an đã xác định và bắt giữ được đối tượng gây án là Nguyễn Thị Bích, ngụ khu phố Ninh Thành, phường Bình Minh. Tang vật thu giữ gồm chiếc điện thoại di động của bị hại cùng phương tiện gây án và một số đồ vật liên quan khác.

Nguyễn Thị Bích tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CACC).

Tại cơ quan Công an, Bích khai do cần tiền để tiêu xài cá nhân và thiếu nợ nên khi thấy ông H bị tàn tật không có khả năng chống trả lại, Bích tiếp cận mua 7 tờ vé số rồi giả vờ xin số điện thoại ông H.

Lợi dụng lúc sơ hở, Bích giật điện thoại trên tay ông H rồi nhanh chóng bỏ chạy. Sau đó, Bích mang điện thoại vừa cướp giật được đi bán với giá 800 nghìn đồng để tiêu xài.

Đến ngày 24/10, lực lượng công an bắt giữ đối tượng Bích và thu giữ các tang vật liên quan.