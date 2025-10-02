Bắt Nguyễn Thị Kim Thảo

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh vừa tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thị Kim Thảo (SN 1974), ngụ khu phố Ninh Thành, phường Bình Minh để điều tra làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân phường Bình Minh về việc giao nhiệm vụ bàn giao mặt bằng và đảm bảo an ninh trật tự thi công Dự án Chỉnh trang đường Trần Phú thuộc khu vực Lộ ủi, Công an phường Bình Minh triển khai kế hoạch phân công lực lượng đảm bảo an ninh, trật tự triển khai dự án nói trên.

Khoảng 9h30' ngày 30/9, tổ công nhân thuộc Công ty TNHH Tăng Việt Thắng tiến hành thi công công viên trên mặt đường mở rộng đường Trần Phú thuộc khu phố Ninh Thành, phường Bình Minh, tại vị trí đất của các hộ dân đã nhận tiền đền bù và đồng ý giao mặt bằng.

Lúc này, đối tượng Nguyễn Thị Kim Thảo và người thân trong gia đình Thảo ngăn cản không cho lực lượng tiến hành thi công tại vị trí thi công cách vị trí đất nhà đối tượng Nguyễn Thị Kim Thảo khoảng 30m.

Đối tượng Nguyễn Thị Kim Thảo (Ảnh: Công an Tây Ninh).

Lực lượng của Công an phường Bình Minh tham gia đảm bảo an ninh trật tự theo kế hoạch được phân công tiến hành tiếp xúc, vận động Thảo và gia đình chấp hành chủ trương của Nhà nước, không có hành vi cản trở, rời khỏi khu vực đang thi công.

Sau khi được lực lượng Công an tuyên truyền, giải thích, vận động thì người nhà đối tượng Thảo chấp hành không cản trở việc thi công, riêng đối tượng Thảo tiếp tục có hành vi cản trở, la hé và có hành vi chống người thi hành công vụ.

Ngay sau đó, Công an phường Bình Minh khống chế, bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Kim Thảo.