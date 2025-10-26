Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt Nguyễn Thị Thúy An sinh năm 1999

26-10-2025 - 09:41 AM | Xã hội

Nguyễn Thị Thúy An và 3 người khác bị cáo buộc có hành vi trộm cắp và tiêu thụ chó số lượng lớn trên địa bàn TP HCM.

Ngày 25/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM cho biết vừa phát hiện, xử lý nhóm đối tượng tiêu thụ và trộm số lượng lớn chó trên địa bàn.

Trước đó một ngày, cảnh sát bất ngờ tiến hành kiểm tra hành chính lò mổ chó tại số 107/6 đường Hà Đặc, phường Trung Mỹ Tây.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ 4 đối tượng có hành vi trộm cắp và tiêu thụ chó gồm: Đặng Nhật Bằng (sinh năm 2002, thường trú xã Bà Điểm) - trực tiếp thu mua chó bị trộm; Nguyễn Thị Thúy An (sinh năm 1999, quê Bắc Giang, trú tại phường Trung Mỹ Tây) - trực tiếp thu mua chó bị trộm; Phạm Thị Liên (sinh năm1967, quê Bắc Giang) - chủ cơ sở giết mổ; Nguyễn Sinh Gơ (sinh năm1995, trú xã Bà Điểm) - đối tượng trực tiếp trộm chó.

Bắt Nguyễn Thị Thúy An sinh năm 1999- Ảnh 1.

 

Bắt Nguyễn Thị Thúy An sinh năm 1999- Ảnh 2.

Các đối tượng tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an TPHCM)

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác bắt quả tang đối tượng Nguyễn Sinh Gơ vừa sử dụng súng kích điện tự chế để bắn trộm 4 con chó (tổng trọng lượng 51 kg); sau đó mang đến bán cho An và Bằng.

Bước đầu, các đối tượng thừa nhận hành vi; Bằng và An được bà Liên giao nhiệm vụ thu mua chó từ các đối tượng trộm cắp mang đến bán, sau đó giết mổ tiêu thụ. 

Cơ quan Công an đã thu giữ tại hiện trường gồm: 19 con chó đã chết (tổng trọng lượng 215 kg, trong đó có 04 con vừa bị trộm); 1 bộ súng kích điện tự chế; 01 túi nilon chứa bột ớt (dùng để chống trả lực lượng chức năng khi bị truy đuổi) và nhiều tang vật khác có liên quan.

 

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

