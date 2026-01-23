Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt nhân viên khách sạn Bùi Thị Nở SN 1987

23-01-2026 - 07:59 AM | Bất động sản

Sau hơn 2 giờ tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an phường Đông Hải đã nhanh chóng xác định và làm rõ đối tượng gây ra vụ trộm là Bùi Thị Nở.

Ngày 22/1, Công an phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hoà(khu vực TP.Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận cũ) cho biết, đang củng cố hồ sơ, để xử lý theo quy định của pháp luật 1 đối tượng là nhân viên dọn phòng của khách sạn có hành vi trộm tiền Euro của du khách nước ngoài.

Trước đó, thông tin trên báo Khánh Hoà cho hay, tối 21/1, Công an phường Đông Hải tiếp nhận tin báo từ bà Scheibner Nguyễn Kim Thanh và chồng là ông Scheibner Julian (quốc tịch Đức), lưu trú tại khách sạn thuộc phường Đông Hải bị mất 5.900 EURO.

Sau hơn 2 giờ tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an phường Đông Hải đã nhanh chóng xác định và làm rõ đối tượng gây ra vụ trộm là Bùi Thị Nở (sinh năm 1987) - nhân viên dọn phòng của khách sạn.

Đối tượng Bùi Thị Nở tại Công an phường Đông Hải - Ảnh: CAND

Sau khi được đưa về Công an phường Đông Hải đấu tranh xét hỏi, người phụ nữ này đã khai nhận là kẻ trộm cắp tài sản của vợ chồng bà Scheibner Nguyễn Kim Thanh, rồi mang một phần tiền Euro đi đổi sang tiền Việt để tiêu xài, phần còn lại cất giấu tại nhà mẹ ruột.

Tổ công tác của Công an phường Đông Hải ngay trong ngày 22/1 đã kịp thời truy thu toàn bộ số tiền Euro còn lại cùng 44 triệu đồng (từ việc đổi tiền) trao trả lại cho người bị hại.

Công an phường Đông Hải đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm Bùi Thị Nở theo quy định của pháp luật.

Theo Trang Anh

Đời sống pháp luật

