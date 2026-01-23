Quốc lộ 1A đoạn Văn Điển – Ngọc Hồi thành tuyến đường 8 làn xe sau 15 năm chờ đợi

Quốc lộ 1A đoạn Văn Điển – Ngọc Hồi là tuyến giao thông huyết mạch, giữ vai trò kết nối Hà Nội với các tỉnh phía Nam như Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa… Trong suốt nhiều năm, tuyến đường này thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải, ùn tắc nghiêm trọng, đặc biệt vào giờ cao điểm và các dịp lễ, Tết.
Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1A đoạn Văn Điển - Ngọc Hồi (đi qua địa bàn 4 xã Tứ Hiệp, Ngũ Hiệp, Ngọc Hồi và Liên Ninh của huyện Thanh Trì cũ, Thành phố Hà Nội) được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt từ năm 2010 với chiều dài khoảng 3,8km có tổng mức đầu tư gần 890 tỷ đồng.
Tuy nhiên, sau nhiều năm đình trệ do vướng mắc giải phóng mặt bằng, dự án được thi công trở lại từ cuối năm 2024. Đến nay, toàn bộ 4 gói thầu xây lắp đã thi công cơ bản xong và đã được thông xe kỹ thuật từ ngày 31/12/2025, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông thông suốt.
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội cho biết, 4 gói thầu xây lắp của dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1A, đoạn Văn Điển -Ngọc Hồi (Km185-Km189) đã cơ bản hoàn thành và thông xe kỹ thuật.
Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành toàn bộ và chính thức đưa vào khai thác ngay trong quý I/2026.
Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1A đoạn Văn Điển -Ngọc Hồi (Km185-Km189) dài 3,81km, mặt cắt ngang từ 39m đến 56m, tổng mức đầu tư là 887,7 tỷ đồng.
Theo ghi nhận, đoạn quốc lộ 1A Văn Điển – Ngọc Hồi sau khi hoàn thành có mặt cắt ngang rộng rãi, được tổ chức thành 8 làn xe với mặt cắt ngang gần 40 m, tạo không gian thông thoáng hơn so với tình trạng chật hẹp, ùn tắc kéo dài trước đây.
Máy móc, nhân lực của nhà thầu đang tích cực triển khai các hạng mục như cống thoát nước, lát đá vỉa hè…
Cùng với việc mở rộng mặt đường, hệ thống vỉa hè trước các khu dân cư dọc tuyến cũng đang được thi công đồng bộ, qua đó từng bước hoàn thiện hạ tầng đô thị, bảo đảm an toàn cho người dân sinh sống và đi lại ven quốc lộ 1A.
Ban quản lý dự án đang chỉ đạo các đơn vị chủ sở hữu đường dây thông tin, viễn thông khẩn trương hạ ngầm vào hào kỹ thuật, chủ động thanh thải di chuyển các đường dây tại dải phân cách giữa, thu hồi cột bê tông bảo đảm an toàn giao thông và mỹ quan đô thị, dự kiến hoàn thành trước ngày 19/1.
Việc hoàn thành, thông tuyến quốc lộ 1A đoạn Văn Điển – Ngọc Hồi được kỳ vọng sẽ chia sẻ áp lực cho các tuyến đường vành đai và trục xuyên tâm của Hà Nội. Đồng thời, đây cũng là bước quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông đối ngoại, kết nối Thủ đô với các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
Sau 15 năm chờ đợi, tuyến quốc lộ huyết mạch đã “về đích”, mở ra diện mạo mới cho cửa ngõ phía Nam Hà Nội, đáp ứng kỳ vọng của người dân và góp phần vào mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại của Thủ đô.