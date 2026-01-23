Quốc lộ 1A đoạn Văn Điển – Ngọc Hồi thành tuyến đường 8 làn xe sau 15 năm chờ đợi

Tuy nhiên, sau nhiều năm đình trệ do vướng mắc giải phóng mặt bằng, dự án được thi công trở lại từ cuối năm 2024. Đến nay, toàn bộ 4 gói thầu xây lắp đã thi công cơ bản xong và đã được thông xe kỹ thuật từ ngày 31/12/2025, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông thông suốt.