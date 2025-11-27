Bắt nhân viên Trần Hồng Huy sinh năm 1990

Sáng 27/11, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Hồng Huy (sinh năm 1990, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra, Huy là nhân viên của một công ty chuyên phân phối các sản phẩm sữa và hàng tiêu dùng, được tuyển dụng từ tháng 9/2023, với nhiệm vụ tìm kiếm khách hàng, tạo và thu tiền đơn hàng qua phần mềm MobiWork DMS.

Lợi dụng kẻ hở trong quy trình tạo, phê duyệt và giao nhận hàng trên hệ thống, Huy nhiều lần tự tạo đơn hàng khống hoặc nâng khống số lượng rồi nhận hàng từ kho của công ty, tuồn ra bán cho các đối tượng không rõ lai lịch thông qua mạng xã hội.

Trần Hồng Huy tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Để hợp thức chứng từ, Huy nhờ một số chủ cửa hàng “nhận giúp hàng” với lý do tăng doanh số sẽ được thưởng, đồng thời cam kết tự thanh toán công nợ, nên các cửa hàng đồng ý để Huy sử dụng thông tin đặt hàng.

Sau khi lấy được hàng và bán ra ngoài, Huy không thanh toán lại cho công ty mà chiếm đoạt số tiền thu được để phục vụ mục đích cá nhân. Kết quả xác minh xác định Huy đã thực hiện hành vi trên tại nhiều cửa hàng, chiếm đoạt lượng hàng hóa trị giá hơn 650 triệu đồng của công ty.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ.