Khởi tố cô giáo mầm non Nguyễn Thị Hào

27-11-2025 - 09:48 AM | Xã hội

Hào bị khởi tố để điều tra về hành vi “Hành hạ người khác”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai đối tượng: Nguyễn Thị Hào (37 tuổi, trú phường Ninh Hòa) – giáo viên “Lớp mầm non độc lập Ngày Mới” và Nguyễn Thị Bích Vân (32 tuổi, trú xã Hòa Trí) – bảo mẫu của cùng cơ sở. Cả hai bị khởi tố về tội “Hành hạ người khác” theo Điều 140 Bộ luật Hình sự, báo Khánh Hoà đưa tin.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh và thông tin phản ánh việc trẻ em tại cơ sở “Lớp mầm non độc lập Ngày Mới” – nơi chuyên nhận chăm sóc trẻ khuyết tật, tự kỷ, chậm nói và tăng động – có dấu hiệu bị bạo hành. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Ninh Hòa đã nhanh chóng vào cuộc xác minh và chuyển hồ sơ lên cấp tỉnh thụ lý.

Khởi tố cô giáo mầm non Nguyễn Thị Hào- Ảnh 1.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Hào. Ảnh: Báo Khánh Hoà

Báo Lao Động dẫn nguồn tin từ kết quả điều tra cho thấy trong các ngày 15, 16 và 17-10-2025, hai giáo viên Hào và Vân đã nhiều lần dùng tay đánh vào mặt, đầu, tay chân của nhiều cháu nhỏ. Đặc biệt, ngày 17-10, Nguyễn Thị Hào bị xác định đã đánh liên tiếp vào mặt, đầu, chân và thậm chí dùng lược đánh vào tay và đỉnh đầu một bé gái sinh năm 2021.

Để đảm bảo quá trình điều tra khách quan và đầy đủ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trúquyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với hai bị can Nguyễn Thị Hào và Nguyễn Thị Bích Vân.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

