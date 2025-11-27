Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt shipper Vũ Văn Duy

27-11-2025 - 07:26 AM | Xã hội

Vũ Văn Duy đã có hành vi chiếm đoạt đơn hàng là một chiếc điện thoại iPhone 15 Promax của khách.

Tối 26/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Vũ Văn Duy (SN 1998, trú tại xã Đông Thuỵ Anh, tỉnh Hưng Yên) để điều tra về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bắt shipper Vũ Văn Duy- Ảnh 1.

Đối tượng Vũ Văn Duy (Ảnh: Công an Hà Nội)

Theo điều tra, chiều ngày 21/11, Vũ Văn Duy nhận được đơn hàng của anh T. (SN 1990) giao từ Hoàng Đạo Thúy đến khu vực xã Hoài Đức. 

Sau khi nhận hàng, Duy di chuyển khi đến trước cổng làng Mễ Trì Thượng và mở túi hàng ra xem. 

Thấy bên trong là chiếc điện thoại iPhone 15 Promax, đối tượng đã nảy sinh lòng tham và mang chiếc điện thoại đến bán được 17,5 triệu đồng. Sau đó, Duy tắt điện thoại và tắt app tài xế để cắt liên lạc với anh T. 

Ngày 22/11, Duy ra bến xe bắt xe khách về quê. 

Biết không thể trốn được, chiều ngày 24/11, đối đã đến Công an phường Yên Hoà đầu thú về hành vi phạm tội của mình.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 25/11, Cơ quan CSĐT Công an TPHà Nội đã tạm giữ hình sự Vũ Văn Duy về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

