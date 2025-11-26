Bắt tạm giam Võ Trung Hiếu sinh năm 2000

Tối 25-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết trên VTV News rằng đã khởi tố và bắt tạm giam thêm ba đối tượng liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức thuê ô tô tự lái rồi mang đi bán, cầm cố.

Ba bị can vừa bị khởi tố gồm Văn Khang (sinh năm 1995), Nguyễn Thành Trung (sinh năm 1999) và Võ Trung Hiếu (sinh năm 2000), cùng ngụ phường An Bình (quận Ninh Kiều). Trong đó, Văn Khang bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; còn Trung và Hiếu bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Chân dung 3 đối tượng. Ảnh: CA TP Cần Thơ

Báo Cần Thơ dẫn thông tin điều tra ban đầu từ công an cho hay, những người này đã giúp sức cho nhóm đối tượng cầm đầu trong việc thuê xe, ký giấy tờ, cầm cố và tiêu thụ tài sản nhằm hưởng lợi bất chính.

Cơ quan điều tra xác định đường dây phạm tội này do nhóm thanh niên gồm Lê Ngọc Tài, Nguyễn Thành Lộc, Huỳnh Tấn Đạt và Trần Tấn Lợi (cùng ngụ TP Cần Thơ) tổ chức. Không có nghề nghiệp ổn định, nhóm này bàn bạc thực hiện nhiều vụ lừa đảo bằng cách thuê ô tô tự lái rồi mang đi bán hoặc cầm cố.

Theo tờ Công an nhân dân, nhóm tội phạm này phân công vai trò rõ ràng: Tài tìm thông tin các chủ xe cho thuê và trực tiếp thuê xe. Lộc đứng tên ký hợp đồng thuê nhằm hợp thức hóa giao dịch. Đạt mang mô tô cá nhân đi cầm lấy tiền làm chi phí thuê xe và tìm nơi tiêu thụ. Lợi đứng tên trong các giấy tờ mua bán, cầm cố để tạo vỏ bọc hợp pháp.

Sau khi chiếm đoạt tài sản, nhóm báo với chủ xe rằng xe “bị mất” để che giấu hành vi. Với phương thức này, các đối tượng đã thực hiện 3 vụ chiếm đoạt ô tô và nhiều mô tô khác, sau đó mang đi bán hoặc cầm cố cho Châu Chí Nghĩa nhằm chia nhau tiền tiêu xài.

Kết quả điều tra cho thấy:

Văn Khang hỗ trợ tích cực cho Tài, Lộc, Đạt trong việc thuê ô tô, trực tiếp ký hợp đồng và giao xe để đem tiêu thụ.

Nguyễn Thành Trung đứng tên cầm xe cho nhóm để hưởng lợi.

Võ Trung Hiếu ký giấy mua bán và trực tiếp giao xe cho người khác nhằm thu lợi bất chính.

Sự tiếp tay của những đối tượng này góp phần giúp đường dây hoạt động trót lọt trong thời gian dài.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan khác, đồng thời rà soát thêm những vụ việc tương tự mà đường dây này có thể đã thực hiện.