Bắt tạm giam Nguyễn Khắc Danh sinh năm 1994
Nguyễn Khắc Danh bị khởi tố, bắt giam về tội “Sử dụng trái phép chất ma túy”.
Ngày 23/11 vừa qua, Công an xã Quế Sơn Trung (TP Đà Nẵng) cho biết, vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, bắt giam bị can Nguyễn Khắc Danh (1994, trú thôn Phước Thành, xã Quế Sơn Trung) về tội “Sử dụng trái phép chất ma túy”.
Trước đó, qua công tác quản lý đối tượng thuộc diện quản lý về ma túy, Công an xã Quế Sơn Trung mời đối tượng Danh (đang thuộc diện quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú) làm việc và Danh khai nhận có sử dụng ma túy loại heroin.
Công an xã Quế Sơn Trung tiến hành thu mẫu nước tiểu của Danh để kiểm tra, xác định dương tính với loại ma túy heroin.
