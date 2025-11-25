Bắt tạm giam Nguyễn Văn Hải sinh năm 1989

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Hải (SN 1989, trú tại phường Thành Đông, TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Báo An ninh Thủ đô trích dẫn theo tài liệu điều tra ban đầu, Nguyễn Văn Hải đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để tiếp cận và lừa đảo những người có nhu cầu mua đất hoặc thuê xe ôtô. Đáng chú ý, đối tượng đã làm giả “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” và “Trích đo hiện trạng thửa đất” của một số thửa đất tại Hà Nội, sau đó đăng tải thông tin rao bán trên mạng xã hội, chủ yếu qua Facebook.

Chân dung Hải. Ảnh: ANTĐ

Khi có khách hàng liên hệ, Hải tiếp tục cung cấp hình ảnh, thông tin của các giấy tờ giả mạo và khẳng định mình là chủ sở hữu hợp pháp của các thửa đất. Với lời nói và giấy tờ được chuẩn bị kỹ lưỡng, đối tượng đã khiến nhiều người tin tưởng, ký hợp đồng và giao tiền đặt cọc.

Không chỉ lừa đảo trong giao dịch bất động sản, Hải còn lợi dụng mối quan hệ quen biết để thuê ôtô, kèm theo việc người cho thuê giao giấy tờ gốc của phương tiện. Sau khi nhận xe, Hải mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài cá nhân và không trả lại phương tiện theo thỏa thuận.

ZNews cho hay, từ tháng 10/2024 đến nay, bằng các thủ đoạn trên, Nguyễn Văn Hải đã chiếm đoạt của nhiều nạn nhân với số tiền từ 300 triệu đến 900 triệu đồng mỗi người. Hiện cơ quan chức năng xác định tổng số tiền, tài sản Hải đã chiếm đoạt lên tới 7 tỷ đồng.

Quá trình làm việc, Nguyễn Văn Hải khai nhận còn ký nhiều hợp đồng thuê ôtô và hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng đất với những người khác nhưng không nhớ cụ thể từng trường hợp.

Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội kêu gọi các nạn nhân từng giao dịch với Hải bằng thủ đoạn tương tự sớm liên hệ để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật.