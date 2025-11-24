Bắt tạm giam quý bà sang chảnh Đoàn Thị Khánh Vân

Ngày 24/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã có Văn bản thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Trước đó, vào gày 25/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố tiếp nhận công văn của Báo Nhân Dân về việc chuyển đơn, thư của công dân tố giác Đoàn Thị Khánh Vân (Sinh năm: 1977, trú tại phường Ô Chợ Dừa, thành phố Hà Nội) chiếm đoạt tài sản.

Ngoài đơn tố giác nêu trên, quá trình điều tra Cơ quan điều tra cũng tiếp nhận thêm một số đơn tố giác Đoàn Thị Khánh Vân chiếm đoạt tài sản, thông tin này vừa được đăng tải trên báo Nhân dân.

Tờ Tiền phong dẫn kết quả điều tra của cơ quan Công an xác định, khoảng tháng 7/2021, Đoàn Thị Khánh Vân đưa ra thông tin gian dối về việc bản thân sẵn nhiều mối quan hệ với lãnh đạo cấp cao có thể giúp xin gia hạn chủ trương đầu tư, gia hạn tiến độ sử dụng đất đối với một số dự án (để bị hại tin tưởng giao tiền).

Sau khi nhận tiền của bị hại, Vân không thực hiện theo những gì đã hứa hẹn mà chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Ngày 1/12/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 4/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Thị Khánh Vân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan Công an thông báo, người dân nếu bị Đoàn Thị Khánh Vân chiếm đoạt tài sản đề nghị gửi đơn tố giác tới Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội (địa chỉ: số 2 Tràng Thi, phường Hoàn Kiếm) hoặc liên hệ Điều tra viên Phạm Việt Anh - SĐT: 0384819456.