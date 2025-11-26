Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt tạm giam Hồ Xuân Quyền

26-11-2025 - 16:59 PM | Xã hội

Hồ Xuân Quyền bị công an bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, sau khi đánh gãy tay người khác.

Ngày 25/11/2025, Công an xã Thăng Trường (TP Đà Nẵng) đã khởi tố, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hồ Xuân Quyền (SN 1985, trú xã Thăng Trường) vì hành vi "Cố ý gây thương tích" theo Khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Vụ việc xảy ra trước đó vào ngày 03/10/2025. Quyền và Nguyễn Phong Phú (SN 1984, cùng trú xã Thăng Trường) xảy ra mâu thuẫn trong lúc đánh cờ domino ăn thua bằng tiền.

Sau khi cãi vã và được mọi người can ngăn, Quyền bỏ về nhà. Tuy nhiên, Phú tiếp tục điều khiển xe máy mang theo hung khí đến tận nhà Quyền để tìm đánh.

Bắt tạm giam Hồ Xuân Quyền- Ảnh 1.

Công an thực hiện các quyết định với Hồ Xuân Quyền - Ảnh: CA Đà Nẵng

Bị kích động, Quyền đã vào nhà bếp lấy một đoạn gỗ, đánh trả trúng tay phải của Phú. Kết quả giám định thương tật cho thấy Phú bị gãy tay, thương tật vĩnh viễn là 13%.

Hiện Công an xã Thăng Trường đang tiếp tục củng cố hồ sơ, phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng để xử lý đối tượng Hồ Xuân Quyền theo quy định của pháp luật.

