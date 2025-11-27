Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khởi tố bảo mẫu Phạm Hải Anh sinh năm 1992

27-11-2025 - 14:54 PM | Xã hội

Bảo mẫu Phạm Hải Anh đã vô ý làm cháu bé 2 tuổi tử vong.

Ngày 19/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng  tiếp nhận Công an phường Kênh Dương, quận Lê Chân, Hải Phòng (nay là phường Lê Chân, TP Hải Phòng) về việc: cháu Đ.G.B, sinh ngày 10/01/2023, nơi cư trú: Số 120/292 Lạch Tray, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng (nay là phường Lê Chân, TP Hải Phòng)  chết không rõ nguyên nhân vào ngày 19/6/2025 tại nhà số 18A/268/292 Lạch Tray, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng (nay là phường Lê Chân, TP Hải Phòng).

Cháu là con của chị Đ.T.T, sinh năm 1987, trú tại phường Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng (nay là phường Lê Chân, TP Hải Phòng).

Quá trình điều tra xác định, chị Đ.T.T gửi trông 03 con ở nhà chị Phạm Hải Anh, sinh năm 1992, ở số 18A/268/292 Lạch Tray, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng (nay là phường Lê Chân, TP Hải Phòng). Trong quá trình trông, do Phạm Hải Anh không trông coi quản lý chặt chẽ nên cháu Đ.G.B tự uống dung dịch tẩy rửa, dẫn đến cháu Đ.G.B thiệt mạng.

Vì vậy, ngày 27/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng (Phòng Cảnh sát Hình sự) ra Quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Hải Anh về tội Vô ý làm chết người.

Công an thành phố Hải phòng cảnh báo: Nhân dân, cơ sở trông giữ trẻ em cần nâng cao ý thức trong việc quản lý, trông coi trẻ em, đặc biệt tránh để trẻ tiếp xúc với các loại hóa chất, dung dịch tẩy rửa hoặc vật dụng nguy hiểm. Các hộ gia đình khi gửi trẻ em cần lựa chọn nơi trông giữ đảm bảo an toàn, có sự giám sát chặt chẽ, tuyệt đối không chủ quan trong việc bảo vệ trẻ em, nhằm phòng ngừa những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.

Bắt Dương Thị Bông

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

