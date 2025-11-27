Bắt Dương Thị Bông

Ngày 27/11, Công an phường Hải Châu, TP Đà Nẵng cho biết vừa làm rõ và bắt giữ một đối tượng giả làm người chăm bệnh để trộm cắp tài sản ngay trong khu điều trị của Bệnh viện Đà Nẵng.

Đối tượng đã thực hiện liên tiếp nhiều vụ, gây tâm lý bất an cho bệnh nhân và thân nhân trong thời gian qua.

Đối tượng tên Dương Thị Bông (41 tuổi, trú phường An Hải, TP Đà Nẵng). Sau thời gian theo dõi và xác lập án đấu tranh, Công an phường Hải Châu nhanh chóng bắt giữ Bông và mời về cơ quan làm việc.

Đối tượng Dương Thị Bông (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Ban đầu, Bông quanh co chối tội nhằm tìm mọi cách để che đậy hành vi của mình. Qua đấu tranh, đối tượng buộc phải khai nhận từ ngày 26/9 đến 23/11 đã thực hiện 4 vụ trộm cắp tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Được biết, Bông là người có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa ra tù nhưng vẫn tiếp tục tái phạm. Thủ đoạn của đối tượng Bông là giả làm người thân hoặc người chăm bệnh để trà trộn vào khu điều trị.

Lợi dụng thời điểm bệnh nhân và người nhà nghỉ ngơi, mất cảnh giác để thực hiện hành vi chiếm đoạt điện thoại, ví tiền và nhiều tài sản giá trị khác.

Vụ việc đang được Công an phường Hải Châu tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.