Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt Dương Thị Bông

27-11-2025 - 12:52 PM | Xã hội

Dương Thị Bông thừa nhận đã thực hiện 4 vụ trộm cắp tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Ngày 27/11, Công an phường Hải Châu, TP Đà Nẵng cho biết vừa làm rõ và bắt giữ một đối tượng giả làm người chăm bệnh để trộm cắp tài sản ngay trong khu điều trị của Bệnh viện Đà Nẵng. 

Đối tượng đã thực hiện liên tiếp nhiều vụ, gây tâm lý bất an cho bệnh nhân và thân nhân trong thời gian qua.

Đối tượng tên Dương Thị Bông (41 tuổi, trú phường An Hải, TP Đà Nẵng). Sau thời gian theo dõi và xác lập án đấu tranh, Công an phường Hải Châu nhanh chóng bắt giữ Bông và mời về cơ quan làm việc.

Bắt Dương Thị Bông- Ảnh 1.

Đối tượng Dương Thị Bông (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Ban đầu, Bông quanh co chối tội nhằm tìm mọi cách để che đậy hành vi của mình. Qua đấu tranh, đối tượng buộc phải khai nhận từ ngày 26/9 đến 23/11 đã thực hiện 4 vụ trộm cắp tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Được biết, Bông là người có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa ra tù nhưng vẫn tiếp tục tái phạm. Thủ đoạn của đối tượng Bông là giả làm người thân hoặc người chăm bệnh để trà trộn vào khu điều trị. 

Lợi dụng thời điểm bệnh nhân và người nhà nghỉ ngơi, mất cảnh giác để thực hiện hành vi chiếm đoạt điện thoại, ví tiền và nhiều tài sản giá trị khác.

Vụ việc đang được Công an phường Hải Châu tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Bắt tạm giam Nguyễn Văn Hạnh sinh năm 1985

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sáng nay 27-11, cả 3 hồ chứa nước ở TP HCM cùng xả lũ

Sáng nay 27-11, cả 3 hồ chứa nước ở TP HCM cùng xả lũ Nổi bật

Danh sách 384 xe bị phạt nguội trong tuần ở Bắc Ninh

Danh sách 384 xe bị phạt nguội trong tuần ở Bắc Ninh Nổi bật

Vụ chuyển nhầm gần 500 triệu đồng: Người nhận tiền chuyển nhầm nói gì?

Vụ chuyển nhầm gần 500 triệu đồng: Người nhận tiền chuyển nhầm nói gì?

13:22 , 27/11/2025
Tìm thấy thi thể Chánh văn phòng Đảng ủy xã ở Thanh Hóa cách hiện trường 25 km

Tìm thấy thi thể Chánh văn phòng Đảng ủy xã ở Thanh Hóa cách hiện trường 25 km

12:32 , 27/11/2025
Hình ảnh phiên tòa xét xử người phụ nữ đầu độc 4 người thân ở Đồng Nai

Hình ảnh phiên tòa xét xử người phụ nữ đầu độc 4 người thân ở Đồng Nai

12:09 , 27/11/2025
Khởi tố 63 đối tượng tại một công ty công nghệ làm việc cho "trùm cờ bạc" Campuchia

Khởi tố 63 đối tượng tại một công ty công nghệ làm việc cho "trùm cờ bạc" Campuchia

11:52 , 27/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên