Bắt nhóm đối tượng cho vay nặng lãi hơn 300 người tại Đà Nẵng, lãi suất lên tới 400%/năm

Các đối tượng trong đường dây cho vay nặng lãi vừa bị triệt phá. (Ảnh: Công an Đà Nẵng)

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng vừa cho biết đã đấu tranh, triệt xóa nhóm đối tượng người ngoại tỉnh đến Đà Nẵng thuê căn hộ để ở và làm “bình phong” hoạt động cho vay lãi nặng.

Trước đó, vào đầu năm 2024, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện trên địa bàn có một số đối tượng người ngoại tỉnh có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng. Tiến hành điều tra, nhận thấy các đối tượng hoạt động liên tỉnh, thường xuyên thay đổi nơi ở và quy luật hoạt động để tránh bị phát hiện, gây khó khăn cho quá trình xác minh, đấu tranh làm rõ. Trước tình hình trên, ngày 31/5/2024, Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự đã đề xuất và được Giám đốc Công an thành phố cho xác lập Chuyên án để đấu tranh.

Phối hợp với Cục nghiệp vụ của Bộ Công an thu thập đầy đủ thông tin, tài liệu về các đối tượng, ngày 16/6, Ban chuyên án tiến hành phá án, qua đó bắt giữ đối tượng cầm đầu là Vũ Đức Chung (39 tuổi, trú phường Trường Thi, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định; tạm trú tại căn hộ trên đường An Thượng 34, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) cùng 02 đồng phạm giữ vai trò giúp sức là Ngô Quang Âu (24 tuổi, trú xã IaRsai, huyện Krong Pa, tỉnh Gia Lai; tạm trú tại phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) và Nguyễn Đắc Cường (24 tuổi, trú xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; tạm trú tại phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Năng).

Ngoài các đối tượng trên, Phòng Cảnh sát hình sự cũng tiến hành triệu tập thêm một số đối tượng khác có liên quan để tiếp tục điều tra.

Kết quả điều tra bước đầu xác định: Mặc dù là đối tượng quản lý, cầm đầu nhưng Vũ Đức Chung không thường xuyên có mặt tại Đà Nẵng mà thuê các đối tượng khác thực hiện các hoạt động cho vay, trong đó có Âu và Cường. Để tìm kiếm người vay, các đối tượng đăng bài lên các hội, nhóm trên mạng xã hội hoặc dán quảng cáo tại các khu vực công cộng, nơi tập trung đông người để tìm kiếm “con mồi”.

Sau khi có người hỏi vay, các đối tượng giúp sức sẽ tiến hành làm các thủ tục xác minh về nơi ở, yêu cầu người vay chụp hình và đưa một số giấy tờ tùy thân như Căn cước công dân, sổ hộ khẩu, giấy phép lái xe, giấy đăng ký kết hôn... để đối tượng giữ. Đối với tiền lãi, người vay trả hằng ngày, đối tượng hạn chế nhận tiền mặt mà chủ yếu chuyển qua tài khoản ngân hàng.

Để hợp thức hóa, che dấu hành vi cho vay lãi nặng, các đối tượng cho người vay viết giấy cầm cố hoặc mua trả góp các loại tài sản như xe máy, điện thoại di động... Với các trường hợp chậm trả tiền, các đối tượng gọi điện hăm dọa, cắt dán hình ảnh và đưa lên mạng xã hội hoặc có thể tạt sơn, ném chất bẩn vào nhà để uy hiếp, gây sức ép buộc phải trả tiền. Lãi suất cho vay của các đối tượng là 30% trong 25 ngày, lãi suất một năm hơn 400%/năm.

Từ đầu năm 2024 đến nay, Vũ Đức Chung cùng các đối tượng đã cho hơn 300 người trên địa bàn Đà Nẵng vay với tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 1,2 tỷ đồng.

Quá trình thực hiện Lệnh khám xét khẩn cấp tại 04 địa điểm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, cơ quan Công an thu giữ 230 bộ hồ sơ của người vay, 01 xe ôtô, 07 xe môtô các loại; 01 bộ máy vi tính để bàn; 08 hình cá nhân người vay mà đối tượng đã cắt ghép dùng đăng lên mạng xã hội; 230 triệu đồng tiền mặt và 06 số tài khoản ngân hàng các loại dùng để phục vụ hoạt động cho vay.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục đấu tranh mở rộng Chuyên án, thu thập thông tin người vay, củng cố chứng cứ để tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng.