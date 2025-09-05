Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bát nước "thần" khiến ruồi muỗi sợ bay màu: Đặt 1 bát trong nhà, cả ổ côn trùng biến mất như chưa từng tồn tại

05-09-2025 - 15:16 PM | Sống

Đây là bí quyết diệt ruồi muỗi và côn trùng được các bà nội trợ truyền nhau, cực kỳ hiệu quả.

Trong những ngày oi bức, ruồi muỗi và những loại côn trùng nhỏ thường xuất hiện dày đặc trong nhà. Chúng bay lượn trong bếp, quanh mâm cơm hay lẩn quẩn trong phòng khách khiến ai cũng khó chịu. Nhiều gia đình đã quen dùng bình xịt hóa chất để đối phó, thế nhưng cách này lại tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe, đặc biệt với trẻ nhỏ và người già.

Điều ít ai ngờ là ngay trong căn bếp, có một loại nước hỗn hợp vô cùng đơn giản lại được coi là “khắc tinh” của ruồi muỗi. Dân gian đã truyền lại mẹo này từ lâu, chỉ cần pha đúng tỉ lệ, đặt một bát nhỏ trong góc nhà là lũ côn trùng lập tức biến mất. 

Bát nước

Thứ nước khiến ruồi muỗi e dè

Loại nước "thần" này thực ra là hỗn hợp của giấm ăn, nước rửa bát và một ít đường. Nghe qua thì rất bình thường, nhưng chính sự kết hợp này lại tạo nên chiếc “bẫy” hoàn hảo. Đường và giấm tỏa mùi thu hút ruồi muỗi, trong khi lớp nước rửa bát làm phá vỡ sức căng bề mặt, khiến chúng rơi xuống và không thể bay ra.

Người nội trợ chỉ cần cho vài thìa giấm, một ít đường hòa tan cùng nước, nhỏ thêm vài giọt nước rửa bát rồi khuấy đều. Đặt bát dung dịch này ở góc bếp, cạnh thùng rác hoặc cửa sổ, kết quả sẽ thấy chỉ sau một đêm số lượng ruồi muỗi giảm hẳn.

Bát nước

Vì sao cách này hiệu quả

Khác với việc xịt thuốc diệt côn trùng, hỗn hợp giấm – đường – nước rửa bát vừa an toàn vừa tiết kiệm. Thành phần hoàn toàn từ nguyên liệu nhà bếp nên không gây hại cho sức khỏe, cũng không để lại mùi nồng khó chịu. Côn trùng bị thu hút bởi mùi chua ngọt, lao vào và bị “mắc bẫy” tự nhiên.

Các bà nội trợ cho biết, chỉ cần duy trì đặt một bát nhỏ ở góc bếp, côn trùng sẽ dần biến mất, bầu không khí trong nhà trở nên sạch sẽ hơn. Với gia đình có trẻ nhỏ, đây được xem là mẹo vặt hữu ích để bảo vệ sức khỏe mà không lo tiếp xúc hóa chất.

Lưu ý khi áp dụng

Tuy an toàn, nhưng gia chủ nên để bát dung dịch ở vị trí cao hoặc góc khuất tránh tầm tay trẻ em. Sau vài ngày nên thay hỗn hợp mới để đảm bảo hiệu quả. Ngoài ra, kết hợp với việc giữ nhà cửa gọn gàng, đậy kín thức ăn và đổ rác thường xuyên sẽ giúp hạn chế ruồi muỗi quay trở lại.

Để 1 bát nước trong tủ lạnh, không chỉ tiết kiệm điện, mà còn có những tác dụng bất ngờ

Theo Kim Trí Tú

Doanh nghiệp & tiếp thị

