Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt "ông trùm" chế tạo, mua bán vũ khí cực lớn, giao dịch hàng chục tỉ đồng

15-09-2025 - 06:45 AM | Xã hội

Mua các loại súng hơi, đạn chì, các linh kiện trên mạng, Ngô Quang Vỹ cùng đồng bọn đã chế tạo, lắp ráp rồi bán cho các đối tượng khác để kiếm lời.

Ngày 14-9, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã thông tin về đường dây chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng với quy mô lớn do Ngô Quang Vỹ (SN 1992 trú tại thôn Ngọc Khám, xã Lâm Thao, tỉnh Bắc Ninh), cầm đầu.

Bắt "ông trùm" chế tạo, mua bán vũ khí cực lớn, giao dịch hàng chục tỉ đồng- Ảnh 1.

Ngô Quang Vỹ làm việc với cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Đây là chuyên án do Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, trực tiếp chỉ đạo từ xác lập, đấu tranh, triệt phá cùng sự quyết tâm, kiên trì của hàng trăm lượt cán bộ Cục Cảnh sát hình sự triển khai lần theo hoạt động của các đối tượng ở nhiều địa phương trên toàn quốc trong hơn 1 năm qua. 

Đến nay, Ban chuyên án đã bóc gỡ bắt giữ toàn bộ đường dây tội phạm quy mô lớn này và thu giữ số lượng lớn vũ khí, linh kiện, máy móc chế tạo của các đối tượng.

Lực lượng chức năng đã thu giữ được 58 khẩu súng các loại (53 khẩu súng PCP, 2 súng bắn đạn ghém, 1 súng bắn đạn ria); khoảng 130.000 viên đạn súng PCP (đạn chì); cùng với hàng ngàn chi tiết, linh kiện, cụm linh kiện cơ bản của súng và 1 máy tiện cơ khí, 2 máy ép thuỷ lực, 3 máy nén hơi, 1 máy mài, 1 máy cắt sắt, 1 máy khoan bàn, 1 máy khoan cầm tay và nhiều máy móc gia công các chi tiết nhỏ, các công cụ, đồ vật, sổ sách, thiết bị điện tử dùng để phục vụ cho hoạt động mua bán, chế tạo các loại vũ khí này.

Bắt "ông trùm" chế tạo, mua bán vũ khí cực lớn, giao dịch hàng chục tỉ đồng- Ảnh 2.

Lực lượng chức năng thu giữ hàng chục khẩu súng. Ảnh: Công an cung cấp

Tại cơ quan Công an, Ngô Quang Vỹ và đồng bọn khai nhận từ năm 2019, Vỹ mua các loại súng hơi, đạn chì, các linh kiện trên mạng, các sàn thương mại điện tử ở nước ngoài, mua các loại các loại máy cơ khí để chế tạo, lắp ráp, gia công, hoán cải các linh kiện của các loại súng này để tăng tính sát thương, sau đó bán cho các đối tượng có nhu cầu để kiếm lời.

Để che giấu hoạt động phạm tội với số lượng hàng ngàn đơn hàng các loại, từ đầu năm 2023, các đối tượng thuê 2 ngôi nhà ở Hải Dương để cất giấu các loại vũ khí, linh kiện, đặt các máy móc, thiết bị cơ khí nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Bắt "ông trùm" chế tạo, mua bán vũ khí cực lớn, giao dịch hàng chục tỉ đồng- Ảnh 3.

Các máy móc để chế tạo súng. Ảnh: Công an cung cấp

Ban chuyên án xác định số tiền để mua và bán các loại súng, linh kiện trên của Vỹ lên đến hàng chục tỉ đồng. Trong đó, chỉ tính riêng đầu năm 2025, các đối tượng đã giao dịch, mua bán với 3.500 lượt đơn hàng cho các đối tượng ở khắp các tỉnh thành.

Kết quả giám định sơ bộ ban đầu xác định, tất cả số súng và các linh kiện cơ bản của các loại súng này đều là vũ khí quân dụng.

Theo Nguyễn Hưởng

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngày mai, Hà Nội và nhiều nơi tại Bắc Bộ có mưa to

Ngày mai, Hà Nội và nhiều nơi tại Bắc Bộ có mưa to Nổi bật

Triệt phá đường dây bán 25-30 quả thận với giá 1,2 tỉ đồng/quả

Triệt phá đường dây bán 25-30 quả thận với giá 1,2 tỉ đồng/quả Nổi bật

Khám xét nơi ở của kế toán trưởng Nguyễn Viết Hải, sinh năm 1991

Khám xét nơi ở của kế toán trưởng Nguyễn Viết Hải, sinh năm 1991

21:59 , 14/09/2025
Chân dung nữ ứng viên giáo sư duy nhất ngành Dược học

Chân dung nữ ứng viên giáo sư duy nhất ngành Dược học

20:45 , 14/09/2025
Thanh niên lái xe Volkswagen đánh ông lão giữa trung tâm TP.HCM gây phẫn nộ

Thanh niên lái xe Volkswagen đánh ông lão giữa trung tâm TP.HCM gây phẫn nộ

19:59 , 14/09/2025
Ngày 15-9, TP HCM cấm xe tải trọng lớn chạy trên 4 đoạn, tuyến đường quan trọng trong giờ cao điểm

Ngày 15-9, TP HCM cấm xe tải trọng lớn chạy trên 4 đoạn, tuyến đường quan trọng trong giờ cao điểm

19:23 , 14/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên