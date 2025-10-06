Bắt "ông trùm" Đường Trung Tình

Trước đó, Công an tỉnh Tuyên Quang ghi nhận nhiều cá nhân trên địa bàn tỉnh bị các đối tượng gọi điện thoại mạo danh nhân viên các tổ chức tín dụng, yêu cầu chụp ảnh thẻ tín dụng, cung cấp mã OTP sau đó chiếm quyền sử dụng thẻ, chiếm đoạt toàn bộ tiền trong thẻ tín dụng của nạn nhân.

Cảnh sát bắt giữ các đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Sau một thời gian dài truy vết, Công an tỉnh Tuyên Quang đã xác định được đây là tổ chức tội phạm có quy mô lớn, hoạt động tinh vi, manh động, sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi phạm tội.

Đường dây gồm hơn 40 đối tượng là người Việt Nam và người Campuchia gốc Việt sử dụng trụ sở tại Campuchia làm nơi tổ chức hoạt động lừa đảo.

Với phương châm "Đánh cả đường dây, bắt được đối tượng cầm đầu, làm rõ các hành vi phạm tội", Công an tỉnh Tuyên Quang đã chủ trì, phối hợp với các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Cảnh sát Hoàng gia Campuchia tổ chức bắt giữ, triệt xóa thành công tổ chức lừa đảo.

Đối tượng cầm đầu được xác định là Đường Trung Tình, sinh năm 1995, trú tại xã Minh Thanh, tỉnh Tuyên Quang.

Kết quả đấu tranh xác định, từ tháng 9/2024 đến tháng 2/2025, tổ chức tội phạm trên đã lừa đảo chiếm đoạt của hơn 2.000 bị hại trên cả nước với số tiền hơn 43 tỷ đồng.