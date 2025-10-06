Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt "ông trùm" Đường Trung Tình

06-10-2025 - 18:46 PM | Xã hội

Ngày 4/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra Quyết định khởi tố 8 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Công an tỉnh Tuyên Quang ghi nhận nhiều cá nhân trên địa bàn tỉnh bị các đối tượng gọi điện thoại mạo danh nhân viên các tổ chức tín dụng, yêu cầu chụp ảnh thẻ tín dụng, cung cấp mã OTP sau đó chiếm quyền sử dụng thẻ, chiếm đoạt toàn bộ tiền trong thẻ tín dụng của nạn nhân.

Bắt

Cảnh sát bắt giữ các đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Sau một thời gian dài truy vết, Công an tỉnh Tuyên Quang đã xác định được đây là tổ chức tội phạm có quy mô lớn, hoạt động tinh vi, manh động, sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi phạm tội. 

Đường dây gồm hơn 40 đối tượng là người Việt Nam và người Campuchia gốc Việt sử dụng trụ sở tại Campuchia làm nơi tổ chức hoạt động lừa đảo.

Với phương châm "Đánh cả đường dây, bắt được đối tượng cầm đầu, làm rõ các hành vi phạm tội", Công an tỉnh Tuyên Quang đã chủ trì, phối hợp với các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Cảnh sát Hoàng gia Campuchia tổ chức bắt giữ, triệt xóa thành công tổ chức lừa đảo.

Đối tượng cầm đầu được xác định là Đường Trung Tình, sinh năm 1995, trú tại xã Minh Thanh, tỉnh Tuyên Quang.

Kết quả đấu tranh xác định, từ tháng 9/2024 đến tháng 2/2025, tổ chức tội phạm trên đã lừa đảo chiếm đoạt của hơn 2.000 bị hại trên cả nước với số tiền hơn 43 tỷ đồng.

Bắt

Đây là vụ án đầu tiên lực lượng Công an tỉnh Tuyên Quang đấu tranh thành công với các nhóm tội phạm lừa đảo tại Campuchia, bắt giữ được đối tượng cầm đầu và toàn bộ các đối tượng hỗ trợ, giúp sức người Việt Nam (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

 

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tổng Bí thư: Biểu quyết giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV

Tổng Bí thư: Biểu quyết giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV Nổi bật

Tin mới nhất về cơn bão số 11: Khi nào Hà Nội bắt đầu mưa to?

Tin mới nhất về cơn bão số 11: Khi nào Hà Nội bắt đầu mưa to? Nổi bật

Bắt tạm giam bà Võ Thị Phụng sinh năm 1979

Bắt tạm giam bà Võ Thị Phụng sinh năm 1979

18:00 , 06/10/2025
Kết quả xổ số hôm nay, 6-10: Xổ số miền Nam - TP HCM, Đồng Tháp, Cà Mau

Kết quả xổ số hôm nay, 6-10: Xổ số miền Nam - TP HCM, Đồng Tháp, Cà Mau

17:23 , 06/10/2025
Khởi tố nữ tài xế sau khi ăn nhậu lái ô tô tông chủ tịch xã tử vong

Khởi tố nữ tài xế sau khi ăn nhậu lái ô tô tông chủ tịch xã tử vong

17:06 , 06/10/2025
Nguyên phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh bị khởi tố

Nguyên phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh bị khởi tố

16:53 , 06/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên