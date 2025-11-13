Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt Phạm Đức Phương khi đang ở trung tâm thương mại

13-11-2025 - 07:59 AM | Xã hội

Công an phường Kim Liên đã bắt giữ đối tượng Phạm Đức Phương tại Vincom Center - số 2 Phạm Ngọc Thạch, P. Kim Liên.

Công an TP Hà Ni ngày 12/11 cho biết, Công an phường Kim Liên đã bắt giữ đối tượng truy nã Phạm Đức Phương (SN: 1990, trú tại: Phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, TP. Hà Nội).

Theo hồ sơ, ngày 04/12/2024, Phạm Đức Phương bị Cơ quan ĐTHS Khu vực 1, Quân khu 3, Bộ Quốc phòng truy nã về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Quyết định truy nã đối tượng Phạm Đức Phương - Ảnh: CA Hà Nội

Qua công tác nắm tình hình, Công an phường Kim Liên phát hiện thông tin đối tượng xuất hiện trên địa bàn nên đã triển khai lực lượng bắt giữ. Hồi 20h ngày 07/11/2025, Công an phường Kim Liên đã bắt giữ đối tượng Phạm Đức Phương tại Vincom Center - số 2 Phạm Ngọc Thạch, P. Kim Liên.

Công an phường Kim Liên lập hồ sơ bàn giao đối tượng cho Quân khu 1 – Bộ Quốc phòng để tiếp tục điều tra, giải quyết theo quy định.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

