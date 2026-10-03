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Bắt Phó Giám đốc Trung tâm quan trắc môi trường Lạng Sơn

| | Bất động sản

Để "giữ chân" khách hàng, Phó Giám đốc và Phó phòng kỹ thuật thuộc Trung tâm Tài nguyên môi trường Lạng Sơn đã tự ý chỉnh sửa kết quả quan trắc môi trường theo yêu cầu của doanh nghiệp mà không qua phân tích thực tế.

Ngày 3/10, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án vụ giả mạo trong công tác xảy ra từ năm 2025 tại Trung tâm Tài nguyên môi trường, thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lạng Sơn

Đồng thời, cơ quan công an ra quyết định khởi tố bị can, khám xét và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với Hứa Văn Chinh (sinh năm 1980, trú tại phường Lương Văn Tri) - Phó Giám đốc Trung tâm Tài nguyên môi trường và Hứa Thị Ngân (sinh năm 1987, trú tại phường Kỳ Lừa) - Phó Trưởng phòng Kỹ thuật môi trường, Trung tâm Tài nguyên môi trường về tội "Giả mạo trong công tác" quy định tại Điều 359, Bộ luật Hình sự.

Công an tỉnh Lạng Sơn đọc lệnh bắt Hứa Văn Chinh và Hứa Thị Ngân liên quan đến cung cấp dịch vụ quan trắc môi trường cho doanh nghiệp.

Theo Công an Lạng Sơn, căn cứ kết quả điều tra ban đầu xác định Trung tâm Tài nguyên môi trường, thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lạng Sơn là đơn vị cung cấp dịch vụ quan trắc môi trường cho nhiều doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

Trong quá trình cung cấp dịch vụ quan trắc môi trường, các đối tượng đã có hành vi móc nối, trao đổi thông tin với doanh nghiệp về kết quả các thông số môi trường sau khi phân tích nhằm mục đích tạo điều kiện, hỗ trợ, giữ chân khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ.

Công an tỉnh Lạng Sơn đọc lệnh khám xét tại Trung tâm Tài nguyên môi trường thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lạng Sơn.

Công an tỉnh Lạng Sơn xác định, việc làm của nhóm đối tượng Chinh và Ngân đã làm sai lệch hồ sơ tài liệu, kết quả quan trắc môi trường của doanh nghiệp, tổ chức, xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức, gây nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Quốc Nam

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