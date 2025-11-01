Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt quả tang 25 đối tượng tại phòng karaoke “VIP 8888” và “VIP 9999”

01-11-2025 - 14:59 PM | Xã hội

Kết quả test nhanh cho thấy có 24 đối tượng tại phòng karaoke “VIP 8888” và “VIP 9999” dương tính với ma túy

Ngày 1-11, Công an xã Mỹ Thuận, tỉnh An Giang đã tống đạt quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang về việc tạm giữ hình sự 6 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong phòng hát karaoke, gồm: Nguyễn Văn Thắng (SN 1985), Đào Văn Hoán (SN 1987), Nguyễn Thanh Sơn (SN 2002), Lê Văn Vinh (SN 2005), Lê Minh Nhựt (SN 2004) và Tăng Văn Lộc (SN 2004).

Bắt quả tang 25 đối tượng tại phòng karaoke “VIP 8888” và “VIP 9999”- Ảnh 1.

8 đối tượng bị bắt quả tang khi đang tổ chức sử dụng và sử dụng ma túy tại phòng "VIP 8888"

Bắt quả tang 25 đối tượng tại phòng karaoke “VIP 8888” và “VIP 9999”- Ảnh 2.

17 đối tượng bị bắt quả tang khi đang tổ chức sử dụng và sử dụng ma túy tại phòng "VIP 9999"

Bắt quả tang 25 đối tượng tại phòng karaoke “VIP 8888” và “VIP 9999”- Ảnh 3.

Quán Karaoke Ngọc Anh, nơi các đối tượng tổ chức "bay lắc".

Trước đó, vào rạng sáng 30-10, Công an xã Mỹ Thuận, tỉnh An Giang bất ngờ kiểm tra phòng "VIP 8888" của quán karaoke "Ngọc Anh" tại khu phố Thị Tứ, xã Mỹ Thuận thì bắt quả tang 8 đối tượng đang có hành vi sử dụng ma túy.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 14 bịch nhựa chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy, một bịch chứa viên nén màu vàng, một dĩa sứ có bám chất bột màu trắng, một ống hút cuộn bằng tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng.

Tiếp tục kiểm tra phòng "VIP 9999" của quán karaoke này, công an bắt quả tang thêm 17 đối tượng có hộ khẩu tại nhiều tỉnh, thành như An Giang, Cần Thơ, Hải Phòng, Cà Mau, Đồng Tháp…

Tang vật thu giữ gồm 7 bịch nhựa chứa tinh thể trắng nghi ma túy, 2 bịch chứa tổng cộng 4 viên nén màu đỏ và một đoạn ống nhựa có bám bụi mịn màu trắng nghi là ma túy tổng hợp.

Kết quả test nhanh cho thấy có 24 đối tượng dương tính với ma túy.

Theo Anh Vũ

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an khám xét villa, mở khoá két sắt của Trương Ngọc Ánh

Công an khám xét villa, mở khoá két sắt của Trương Ngọc Ánh Nổi bật

Tổ chức lừa đảo tại Campuchia do người phụ nữ Việt điều hành chiếm đoạt tiền của 8.000 người dân

Tổ chức lừa đảo tại Campuchia do người phụ nữ Việt điều hành chiếm đoạt tiền của 8.000 người dân Nổi bật

Bắt tạm giam Vũ Thị Minh Xuân

Bắt tạm giam Vũ Thị Minh Xuân

14:32 , 01/11/2025
Vụ nữ ‘đại gia’ thủy sản bị cáo buộc hủy hoại tài sản: Nữ đại gia bật khóc nói lời sau cùng

Vụ nữ ‘đại gia’ thủy sản bị cáo buộc hủy hoại tài sản: Nữ đại gia bật khóc nói lời sau cùng

14:29 , 01/11/2025
Vì sao người rút BHXH một lần giảm mạnh?

Vì sao người rút BHXH một lần giảm mạnh?

13:51 , 01/11/2025
1 tháng, 4 vụ án, 98 sổ đỏ, 2 két sắt và hàng loạt con số chấn động

1 tháng, 4 vụ án, 98 sổ đỏ, 2 két sắt và hàng loạt con số chấn động

13:16 , 01/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên