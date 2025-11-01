Bắt quả tang 25 đối tượng tại phòng karaoke “VIP 8888” và “VIP 9999”

Ngày 1-11, Công an xã Mỹ Thuận, tỉnh An Giang đã tống đạt quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang về việc tạm giữ hình sự 6 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong phòng hát karaoke, gồm: Nguyễn Văn Thắng (SN 1985), Đào Văn Hoán (SN 1987), Nguyễn Thanh Sơn (SN 2002), Lê Văn Vinh (SN 2005), Lê Minh Nhựt (SN 2004) và Tăng Văn Lộc (SN 2004).

8 đối tượng bị bắt quả tang khi đang tổ chức sử dụng và sử dụng ma túy tại phòng "VIP 8888"

17 đối tượng bị bắt quả tang khi đang tổ chức sử dụng và sử dụng ma túy tại phòng "VIP 9999"

Quán Karaoke Ngọc Anh, nơi các đối tượng tổ chức "bay lắc".

Trước đó, vào rạng sáng 30-10, Công an xã Mỹ Thuận, tỉnh An Giang bất ngờ kiểm tra phòng "VIP 8888" của quán karaoke "Ngọc Anh" tại khu phố Thị Tứ, xã Mỹ Thuận thì bắt quả tang 8 đối tượng đang có hành vi sử dụng ma túy.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 14 bịch nhựa chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy, một bịch chứa viên nén màu vàng, một dĩa sứ có bám chất bột màu trắng, một ống hút cuộn bằng tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng.

Tiếp tục kiểm tra phòng "VIP 9999" của quán karaoke này, công an bắt quả tang thêm 17 đối tượng có hộ khẩu tại nhiều tỉnh, thành như An Giang, Cần Thơ, Hải Phòng, Cà Mau, Đồng Tháp…

Tang vật thu giữ gồm 7 bịch nhựa chứa tinh thể trắng nghi ma túy, 2 bịch chứa tổng cộng 4 viên nén màu đỏ và một đoạn ống nhựa có bám bụi mịn màu trắng nghi là ma túy tổng hợp.

Kết quả test nhanh cho thấy có 24 đối tượng dương tính với ma túy.