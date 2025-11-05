Bắt quả tang Nguyễn Đức Minh Tâm

Ngày 4/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (PC03) Công an tỉnh An Giang cho biết trên báo Công an nhân dân rằng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Minh Tâm (39 tuổi, ngụ phường Vĩnh Tế, TP. Châu Đốc) về hành vi Sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm.

Trước đó, Tâm bị kiểm tra, bắt quả tang sản xuất hàng giả. Theo báo Dân Việt, khi lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra cơ sở do Tâm thuê tại phường Long Xuyên đã thu giữ 469 can nhựa loại 4 lít chứa dung dịch màu đen có mùi nước mắm; hơn 3.000 lít dung dịch có mùi tương tự nước giặt, nước xả vải; cùng 120 túi nước xả mang nhãn hiệu Hygiene (Thái Lan).

Chân dung Tâm. Ảnh: Vietnamnet

Báo Vietnamnet cho hay, tại cơ quan điều tra, Tâm khai từng kinh doanh tạp hóa. Thời gian gần đây, bị can nảy sinh ý định tự sản xuất hàng giả nhằm thu lợi bất chính. Tâm mua hóa chất, vỏ bao bì, máy móc và học công thức pha chế qua mạng, sau đó thuê người và mặt bằng để tổ chức sản xuất.

Theo lời khai, với nước chấm, Tâm trộn nước, muối, chất tạo màu, tạo mùi vào thùng lớn để tạo dung dịch giống nước mắm, rồi chiết vào vỏ chai “Nam Ngư đệ nhị” thu mua từ phế liệu. Mỗi thùng 15 chai được Tâm bán với giá khoảng 300.000 đồng, tiêu thụ cho nhiều quán ăn.

Đối với nước giặt, nước xả, bị can pha hóa chất thành dung dịch màu hồng, trắng, có mùi tương tự sản phẩm thật, sau đó chiết vào túi mang nhãn hiệu Hygiene để bán cho các cửa hàng tạp hóa và điểm bán lẻ ven đường.

Hiện vụ việc đang được Công an An Giang tiếp tục điều tra, mở rộng nhằm xác minh các đối tượng liên quan, đồng thời làm rõ đường tiêu thụ hàng giả trên địa bàn.