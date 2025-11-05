Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt quả tang Nguyễn Đức Minh Tâm

05-11-2025 - 07:32 AM | Xã hội

Ập vào cơ sở của Nguyễn Đức Minh Tâm, công an bắt quả tang người này cùng hàng nghìn lít nước mắm giả.

Ngày 4/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (PC03) Công an tỉnh An Giang cho biết trên báo Công an nhân dân rằng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Minh Tâm (39 tuổi, ngụ phường Vĩnh Tế, TP. Châu Đốc) về hành vi Sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm.

Trước đó, Tâm bị kiểm tra, bắt quả tang sản xuất hàng giả. Theo báo Dân Việt, khi lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra cơ sở do Tâm thuê tại phường Long Xuyên đã thu giữ 469 can nhựa loại 4 lít chứa dung dịch màu đen có mùi nước mắm; hơn 3.000 lít dung dịch có mùi tương tự nước giặt, nước xả vải; cùng 120 túi nước xả mang nhãn hiệu Hygiene (Thái Lan).

Bắt quả tang Nguyễn Đức Minh Tâm- Ảnh 1.

Chân dung Tâm. Ảnh: Vietnamnet

Báo Vietnamnet cho hay, tại cơ quan điều tra, Tâm khai từng kinh doanh tạp hóa. Thời gian gần đây, bị can nảy sinh ý định tự sản xuất hàng giả nhằm thu lợi bất chính. Tâm mua hóa chất, vỏ bao bì, máy móc và học công thức pha chế qua mạng, sau đó thuê người và mặt bằng để tổ chức sản xuất.

Theo lời khai, với nước chấm, Tâm trộn nước, muối, chất tạo màu, tạo mùi vào thùng lớn để tạo dung dịch giống nước mắm, rồi chiết vào vỏ chai “Nam Ngư đệ nhị” thu mua từ phế liệu. Mỗi thùng 15 chai được Tâm bán với giá khoảng 300.000 đồng, tiêu thụ cho nhiều quán ăn.

Đối với nước giặt, nước xả, bị can pha hóa chất thành dung dịch màu hồng, trắng, có mùi tương tự sản phẩm thật, sau đó chiết vào túi mang nhãn hiệu Hygiene để bán cho các cửa hàng tạp hóa và điểm bán lẻ ven đường.

Hiện vụ việc đang được Công an An Giang tiếp tục điều tra, mở rộng nhằm xác minh các đối tượng liên quan, đồng thời làm rõ đường tiêu thụ hàng giả trên địa bàn. 

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chân dung tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc

Chân dung tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc Nổi bật

Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Miền Bắc rét đến hôm nào?

Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Miền Bắc rét đến hôm nào? Nổi bật

TP HCM: Mưa lớn kéo dài trong đêm, ngập nặng, xe cộ “chết đứng”

TP HCM: Mưa lớn kéo dài trong đêm, ngập nặng, xe cộ “chết đứng”

07:14 , 05/11/2025
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo nhắm vào sinh viên: Kẻ gian tung chiêu mới, rất tinh vi trên mạng xã hội

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo nhắm vào sinh viên: Kẻ gian tung chiêu mới, rất tinh vi trên mạng xã hội

06:59 , 05/11/2025
Thông tin bất ngờ vụ biển số xe "song sinh" 4 số 9 lưu thông trên phố Hà Nội

Thông tin bất ngờ vụ biển số xe "song sinh" 4 số 9 lưu thông trên phố Hà Nội

06:48 , 05/11/2025
Chợ Bình Dương ở Gia Lai bất ngờ cháy lớn trong đêm, lửa khói cuồn cuộn

Chợ Bình Dương ở Gia Lai bất ngờ cháy lớn trong đêm, lửa khói cuồn cuộn

06:43 , 05/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên