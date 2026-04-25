Bắt quản lý Quách Thị Hằng và chồng trong chuyên án đặc biệt lớn, số tiền giao dịch hàng nghìn tỷ đồng
Lực lượng cảnh sát vừa phối hợp bóc gỡ đường dây cờ bạc xuyên quốc gia quy mô đặc biệt lớn, bắt 2 đối tượng cầm đầu và khởi tố gần 200 bị can.
Theo kết quả phân tích dòng tiền, chỉ trong 19 ngày (từ 29/1/2026 đến khi bị triệt phá), số tiền thu từ tiền “xâu” là hơn 13 tỷ đồng. Đến nay xác định được số tiền giao dịch đánh bạc trên 1.200 tỷ đồng.
Lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tang vật, tài liệu liên quan, gồm: 36 ô tô, 186 điện thoại di động, nhiều thiết bị điện tử, tài liệu, 23 cá thể gà chọi, 208 hộ chiếu và giấy thông hành; hơn 200 đồng tiền mặt, đồng thời phong tỏa hơn 5 tỷ đồng trong các tài khoản liên quan.
Ngoài việc tổ chức đánh bạc trực tiếp, các đối tượng còn thiết lập hệ thống quay phát, livestream trên web: “tg999.live” và hội nhóm telegram “truonggaviengxay999” với mục đích tổ chức cho các con bạc đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet với chính nhà cái.
Quá trình điều tra trích xuất dữ liệu xác định được có hàng nghìn tài khoản là người Việt Nam có đánh bạc trực tuyến với nhà cái, trong đó xác định dòng tiền tại 4 tài khoản mà các đối tượng tổ chức sử dụng từ tháng 11/2025 đến khi bị bắt đã có hơn 10.000 lượt giao dịch với tổng số tiền giao dịch hơn 150 tỷ đồng.
Quá trình đấu tranh mở rộng, cơ quan chức năng xác định ngoài hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, các đối tượng còn có dấu hiệu thực hiện hành vi “Giữ người trái pháp luật” và “Cướp tài sản”.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.
