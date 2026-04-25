Bắt quản lý Quách Thị Hằng và chồng trong chuyên án đặc biệt lớn, số tiền giao dịch hàng nghìn tỷ đồng

Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào và Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với lực lượng chức năng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào triệt phá “trường gà quốc tế Viêng Xay”.

Đây là đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chọi gà có quy mô đặc biệt lớn, hoạt động xuyên quốc gia do Đào Anh Dũng cùng vợ là Quách Thị Hằng cầm đầu, với tổng số tiền giao dịch trên 1.200 tỷ đồng; bước đầu đã khởi tố 196 bị can.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn biên giới, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện nhiều công dân Việt Nam xuất cảnh sang Lào với tần suất cao, có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động đánh bạc. Qua rà soát, theo dõi, lực lượng chức năng xác định đây là hoạt động có tổ chức, có sự điều hành, vận hành theo quy luật.

Ngày 26/3, các mũi công tác đồng loạt tấn công, triệt phá toàn bộ “Trường gà quốc tế Viêng Xay”, làm rõ vai trò của các đối tượng cầm đầu, tổ chức và các đối tượng tham gia, qua đó bóc gỡ toàn bộ đường dây đánh bạc xuyên quốc gia, bắt giữ 205 đối tượng.

Kết quả điều tra xác định, “Trường gà quốc tế Viêng Xay” do Đào Anh Dũng (sinh năm 1979), trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội cùng vợ là Quách Thị Hằng cầm đầu, liên kết với nhiều đối tượng khác để tổ chức, điều hành. Các đối tượng tham gia góp vốn theo hình thức cổ phần từ 3% - 10%/đối tượng, tương ứng số tiền từ 400 triệu đồng đến 1,5 tỷ đồng để xây dựng địa điểm tổ chức đánh bạc cho người Việt Nam sang tham gia, thu lợi bất chính.

Theo kết quả phân tích dòng tiền, chỉ trong 19 ngày (từ 29/1/2026 đến khi bị triệt phá), số tiền thu từ tiền “xâu” là hơn 13 tỷ đồng. Đến nay xác định được số tiền giao dịch đánh bạc trên 1.200 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tang vật, tài liệu liên quan, gồm: 36 ô tô, 186 điện thoại di động, nhiều thiết bị điện tử, tài liệu, 23 cá thể gà chọi, 208 hộ chiếu và giấy thông hành; hơn 200 đồng tiền mặt, đồng thời phong tỏa hơn 5 tỷ đồng trong các tài khoản liên quan.

Ngoài việc tổ chức đánh bạc trực tiếp, các đối tượng còn thiết lập hệ thống quay phát, livestream trên web: “tg999.live” và hội nhóm telegram “truonggaviengxay999” với mục đích tổ chức cho các con bạc đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet với chính nhà cái.

Quá trình điều tra trích xuất dữ liệu xác định được có hàng nghìn tài khoản là người Việt Nam có đánh bạc trực tuyến với nhà cái, trong đó xác định dòng tiền tại 4 tài khoản mà các đối tượng tổ chức sử dụng từ tháng 11/2025 đến khi bị bắt đã có hơn 10.000 lượt giao dịch với tổng số tiền giao dịch hơn 150 tỷ đồng.

Quá trình đấu tranh mở rộng, cơ quan chức năng xác định ngoài hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, các đối tượng còn có dấu hiệu thực hiện hành vi “Giữ người trái pháp luật” và “Cướp tài sản”.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.