Bắt tạm giam bà Võ Thị Phụng sinh năm 1979

Sáng 6/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam Võ Thị Phụng (46 tuổi, trú xã Phù Mỹ Đông) trong 2 tháng để điều tra về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra, sáng 19/8, tại lễ khởi công Khu công nghiệp Phù Mỹ giai đoạn 1, bà Phụng đã dùng tài khoản Facebook "Phụng Võ" phát trực tiếp nhiều video, quay cảnh đông người tập trung.

Trong các video clip trên, Võ Thị Phụng liên tục la ó, hò hét, kích động, gây mất an ninh, trật tự tại địa phương, kêu gọi người dân và cộng đồng mạng chia sẻ hình ảnh người dân tập trung đông người, có những lời lẽ xuyên tạc, bịa đặt, cung cấp thông tin sai sự thật về dự án Khu công nghiệp Phù Mỹ - Giai đoạn 1.

Điều tra viên Cơ quan An ninh điều tra thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Võ Thị Phụng - Ảnh: CA Gia Lai

Hành vi này bị xác định gây ảnh hưởng xấu đến uy tín doanh nghiệp, chính quyền và tình hình an ninh tại địa phương.

Xét thấy hành vi của Võ Thị Phụng đủ yếu tố cấu thành tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” nên ngày 24/9/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Thị Phụng

Tại cơ quan điều tra, bị can Phụng đã thừa nhận hành vi của mình, thành khẩn khai báo để mong được hưởng khoan hồng của pháp luật.