Bắt tạm giam Nguyễn Văn Hận sinh năm 2001

06-10-2025 - 15:59 PM | Xã hội

Hận cùng đồng bọn bị bắt tạm giam trong vụ án giết người, gây rối trật tự công cộng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 08 bị can có hành vi giết người, gây rối trật tự công cộng. 

Trong đó, 03 bị can bị khởi tố, tạm giam về tội giết người gồm: Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1990, Lê Anh Phúc, sinh năm 2008, cùng thường trú phường Sa Đéc và Lê Huỳnh Đạt, sinh năm 2005, thường trú xã Tân Phú Trung.

Bắt tạm giam Nguyễn Văn Hận sinh năm 2001- Ảnh 1.

 

Bắt tạm giam Nguyễn Văn Hận sinh năm 2001- Ảnh 2.

Chân dung các đối tượng bị khởi tố, bắt giam. Ảnh: CA Đồng Tháp

05 bị can bị khởi tố, tạm giam về tội gây rối trật tự công cộng gồm: Lê Tuấn Kiệt, sinh năm 2006 và Lê Trọng Nhân, sinh năm 1990, cùng thường trú phường Sa Đéc; Cao Văn Phong, sinh năm 1996, thường trú xã Bình Hàng Trung, Nguyễn Văn Hận, sinh năm 2001 và Trần Nguyên Phúc, sinh năm 1998, cùng thường trú xã Tân Phú Trung, tỉnh Đồng Tháp.

Trước đó, vào ngày 01/10/2025, bạn gái của Lê Anh Phúc và Nguyễn Văn Hận đã xảy ra mâu thuẫn nhất thời trong 01 buổi tiệc sinh nhật. Lê Anh Phúc đã cùng 01 số đối tượng đi tìm người để giải quyết mâu thuẫn và đã xảy ra xô xát dẫn đến đâm, đánh nhau với 01 số thanh thiếu niên khác trên đường Hùng Vương, tại khóm Cái Sơn, phường Sa Đéc. 

Hậu quả làm 01 người tử vong và 01 người bị thương tích nặng, đang điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phân công lực lượng phối hợp các đơn vị có liên quan và Công an phường Sa Đéc đến ngay hiện trường, tiến hành rà soát, sàn lọc, triệu tập, làm việc, bắt giữ các đối tượng và thu giữ nhiều hung khí, đồ vật có liên quan.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp các đơn vị, Công an địa phương tiếp tục truy bắt các đối tượng để điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

