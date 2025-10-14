Bắt tạm giam bác sĩ Bùi Đức Nhiên và điều dưỡng Phạm Thị Quyên

Ngày 14/10, bác sĩ Bùi Đức Nhiên và điều dưỡng Phạm Thị Quyên cùng 3 người khác bị Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP HCM bắt về hành vi Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, thông tin này được đăng tải trên tờ Người lao động.

Từ trái qua: Phạm Thị Quyên, Bùi Đức Nhiên, Nguyễn Thạch Thảo Nguyên, Nguyễn Hoàng Thái Dương, Nguyễn Minh Dũng (Ảnh: Báo Công an TP HCM).

Tờ Công an TP HCM dẫn thông tin điều tra ban đầu của cơ quan chức năng xác định: ngày 28/5 vừa qua, chị P.T.T.D. đến Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thẩm mỹ Paris để thực hiện dịch một số dịch vụ thẩm mỹ.

Sau khi được tư vấn, bệnh viện trên đã bố trí ê kíp phẫu thuật gồm: Bùi Đức Nhiên, Nguyễn Minh Dũng, Nguyễn Thạch Thảo Nguyên, Phạm Thị Quyên và Nguyễn Hoàng Thái Dương.

Trong quá trình phẫu thuật, chị D. có biểu hiện suy tuần hoàn, suy hô hấp và được chuyển đến Bệnh viện Thống Nhất cấp cứu, nhưng đã tử vong sau đó.

Quá trình điều tra, xác minh cho thấy, trong ê kíp phẫu thuật trên có nhiều sai phạm về điều kiện hành nghề: Bùi Đức Nhiên và Phạm Thị Quyên là bác sĩ, điều dưỡng không đăng ký hành nghề khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Paris; Nguyễn Hoàng Thái Dương không có chứng chỉ hành nghề và không được đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM xác định các thành viên ê kíp phẫu thuật đã vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, là nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị D.

Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.