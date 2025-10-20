Bắt tạm giam 'chủ mưu' Phạm Thị Ngọc Trang

Ngày 19/10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng liên quan vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn.

Nhóm đối tượng gồm Phạm Thị Ngọc Trang (SN 1991, quê Quảng Bình), Lê Hoàng Phong (SN 2007, trú Quảng Ngãi), Phạm Tiến Dũng (SN 2008) và Bùi Đức Huy (SN 2006, cùng trú tại Đà Nẵng). Cơ quan điều tra xác định Trang là người cầm đầu, điều hành việc chuẩn bị hung khí và tổ chức tấn công.

Theo kết quả xác minh ban đầu, do mâu thuẫn cá nhân với Nguyễn Hoàng Bảo Trân (SN 2011) và một số người quen của Trân, Trang đã lôi kéo đồng bọn mang theo một con dao dài khoảng 60 cm đến phòng trọ của nhóm đối phương để “dằn mặt”.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA Đà Nẵng

Khi đến nơi, cả nhóm lập tức xông vào hành hung khiến 4 người gồm Lê Thị Bảo Trân, Phan Thị Mai Liên (SN 2002), Lê Hữu Tín (SN 2010) và Võ Lê Hoàng Châu (SN 2011) bị thương, trong đó có nạn nhân bị chém trọng thương.

Sau khi gây án, các đối tượng nhanh chóng cất giấu hung khí và bỏ trốn khỏi hiện trường nhằm che giấu hành vi phạm tội. Tuy nhiên, lực lượng công an đã kịp thời truy xét và bắt giữ.

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra. Cơ quan công an đang củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò của từng người liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, đồng thời ngăn chặn tình trạng các băng nhóm “giải quyết mâu thuẫn” bằng bạo lực gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.