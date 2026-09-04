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Bắt tạm giam cựu nhân viên ngân hàng Trần Tứ Đức để điều tra về số tiền 60 triệu đồng

| | Xã hội

Trần Tứ Đức bị cáo buộc đã lợi dụng mối quan hệ quen biết từ trước để đưa ra thông tin gian dối về việc vay tiền đáo hạn khoản vay tại ngân hàng nơi Đức đang làm việc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (Văn phòng Cơ quan CSĐT) vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Tứ Đức, sinh năm 1994, trú tại đường Trần Quang Khải, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra xác định: Trần Tứ Đức nguyên là nhân viên một Ngân hàng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Do đang nợ tiền của nhiều người và cần tiền để sử dụng vào mục đích cá nhân, đầu năm 2026, Trần Tứ Đức đã lợi dụng mối quan hệ quen biết từ trước để đưa ra thông tin gian dối về việc vay tiền đáo hạn khoản vay tại ngân hàng nơi Đức đang làm việc.

Tin tưởng thông tin Đức đưa ra, một người dân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã cho Đức vay số tiền 60 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Đức không sử dụng vào mục đích như đã đáo hạn Ngân hàng như đã hứa mà mà bỏ trốn khỏi địa phương.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra các quyết định tố tụng theo quy định của pháp luật đối với Trần Tứ Đức để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Duy Anh

Phụ Nữ Mới

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