Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bộ Công an lý giải việc ô tô Bugatti bị phạt nguội nhầm

| | Xã hội

Cục CSGT xác minh nguyên nhân thông báo phạt nguội với ô tô 90A-000.XX mặc dù chủ xe khẳng định chưa từng tới địa điểm vi phạm.

Bộ Công an vừa trả lời thắc mắc của công dân T.T.C.T. liên quan việc bất ngờ nhận được thông báo phạt nguội .

“Tôi nhận được lỗi phạt nguội vượt tốc độ vào ngày 21/12/2024 cho ô tô 90A - 000.XX tại tỉnh Quảng Bình nhưng tôi chưa từng tới địa điểm đó tại thời điểm ấy. Sau khi liên hệ với CSGT, tôi được yêu cầu tới trụ sở làm việc số 128 Nguyễn Hữu Cảnh (Quảng Trị) hoặc số 14 Phan Chu Trinh (Hải Phòng), song tôi không có đủ điều kiện tới hai địa điểm đó. Kính đề nghị Quý cơ quan kiểm tra tình trạng và xử lý”, chị T.T.C.T. trình bày.

Camera ghi nhận vi phạm giao thông. (Ảnh minh hoạ)

Sau khi tiếp nhận phản ánh, Cục CSGT (Bộ Công an) chỉ đạo đơn vị chức năng và Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị kiểm tra, xác minh. Qua tra cứu dữ liệu đăng ký, ô tô mang biển số 90A-000.XX, nền màu trắng, chữ và số màu đen, nhãn hiệu Bugatti.

Đối với thông tin vi phạm được ghi nhận vào hồi 6h15 ngày 21/12/2024 tại Km 703 Quốc lộ 1A, địa bàn tỉnh Quảng Bình (cũ), kết quả kiểm tra hình ảnh cho thấy phương tiện vi phạm là xe mang biển kiểm soát 90A-000.XX có nền màu xanh , chữ và số màu trắng (không phải xe 90A-000.XX, nền màu trắng, chữ và số màu đen).

Theo Cục CSGT, nguyên nhân phát sinh thông báo vi phạm đối với biển kiểm soát 90A-000.XX, nền màu trắng, chữ và số màu đen được xác định do hệ thống camera nhận dạng nhầm màu nền biển số, dẫn đến việc xác định không chính xác phương tiện vi phạm.

Sau khi xác minh, ngày 17/8, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị đã cập nhật, chuyển trạng thái đối với trường hợp nêu trên từ “vi phạm” sang “không vi phạm”. Kết quả xử lý đã được thông báo tới chị T.

Minh Tuệ/VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông báo quan trọng đến người thường xuyên có giao dịch chuyển khoản

Thông báo quan trọng đến người thường xuyên có giao dịch chuyển khoản Nổi bật

Chính phủ đề xuất thêm 1 ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương vào Bộ luật Lao động

Chính phủ đề xuất thêm 1 ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương vào Bộ luật Lao động Nổi bật

Công an khám xét khẩn cấp nơi ở của nam thanh niên SN 2001

Công an khám xét khẩn cấp nơi ở của nam thanh niên SN 2001

15:30 , 04/09/2026
Tin mới vụ 2 người chết do cháy nhà tại khu đô thị

Tin mới vụ 2 người chết do cháy nhà tại khu đô thị

15:12 , 04/09/2026
Công an cảnh báo liên quan Chủ tịch HĐQT Bùi Thị Thanh Hương

Công an cảnh báo liên quan Chủ tịch HĐQT Bùi Thị Thanh Hương

14:55 , 04/09/2026
Hải Phòng cấm đoạn phố Cầu Đất để gỡ bom

Hải Phòng cấm đoạn phố Cầu Đất để gỡ bom

14:53 , 04/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên