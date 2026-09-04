Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hải Phòng cấm đoạn phố Cầu Đất để gỡ bom

| | Xã hội

Sáng 4/9, phường Lê Chân (TP Hải Phòng) tổ chức lực lượng cấm một đoạn phố Cầu Đất để phối hợp với lực lượng chức năng thu hồi, vận chuyển, tiêu hủy quả bom còn sót lại sau chiến tranh.

Sáng 4/9, UBND phường Lê Chân (TP Hải Phòng) đã tổ chức phân luồng, tạm thời cấm đường phố Cầu Đất để phục vụ công tác thu hồi, vận chuyển và tiêu hủy quả bom còn sót lại sau chiến tranh.

Cầu Đất là khu phố trung tâm, sầm uất, có nhiều cửa hàng kinh doanh vàng bạc, đá quý, tiệm bánh, khách sạn có tiếng tại Hải Phòng. Tuyến phố này luôn có lượng lớn phương tiện di chuyển hằng ngày.

Phường Lê Chân yêu cầu, trong khoảng thời gian từ 6h-11h, người dân tuyệt đối không lưu thông trên đường Cầu Đất, đoạn từ ngã tư Hai Bà Trưng đến ngã tư Nguyễn Đức Cảnh.

Lực lượng chức năng dựng rào, cấm phương tiện di chuyển qua một đoạn phố Cầu Đất (Hải Phòng) sáng 4/9.

Công an phường chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức điều tiết, phân luồng giao thông tại các tuyến, nút giao thông có liên quan đến khu vực thực hiện nhiệm vụ. Bố trí lực lượng tại các vị trí trọng điểm, chủ động phân luồng từ xa, hướng dẫn người dân và phương tiện không vào khu vực được xác định là khu vực nguy hiểm.

Phường Lê Chân cũng đề nghị lực lượng cảnh sát giao thông bố trí lực lượng, phối hợp điều tiết, tổ chức phân luồng giao thông tại các tuyến, nút giao thông có liên quan.

Theo Nguyễn Hoàn

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chính phủ đề xuất thêm 1 ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương vào Bộ luật Lao động

Chính phủ đề xuất thêm 1 ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương vào Bộ luật Lao động Nổi bật

Thông báo quan trọng đến người thường xuyên có giao dịch chuyển khoản

Thông báo quan trọng đến người thường xuyên có giao dịch chuyển khoản Nổi bật

Nóng: Lời kể đứt quãng của người duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai

Nóng: Lời kể đứt quãng của người duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai

14:46 , 04/09/2026
Bắt giữ Lê Thị Mai Dung SN 1984 cùng 19 người

Bắt giữ Lê Thị Mai Dung SN 1984 cùng 19 người

14:30 , 04/09/2026
Bộ Công an nêu rõ các trường hợp lùi xe trên cao tốc sẽ không bị phạt nguội

Bộ Công an nêu rõ các trường hợp lùi xe trên cao tốc sẽ không bị phạt nguội

14:07 , 04/09/2026
Ai biết bà Phạm Thị Thanh SN 1962 ở đâu báo ngay cho công an

Ai biết bà Phạm Thị Thanh SN 1962 ở đâu báo ngay cho công an

14:00 , 04/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên