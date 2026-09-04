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Bộ Công an nêu rõ các trường hợp lùi xe trên cao tốc sẽ không bị phạt nguội

| | Xã hội

Bộ Công an khẳng định không phải mọi trường hợp lùi xe trên cao tốc đều bị xử phạt, mà vẫn có một số ngoại lệ, được quy định tại điều 11 luật Xử lý vi phạm hành chính.

Công dân Nguyễn Văn Lập gửi thắc mắc tới Bộ Công an có nội dung:

Tôi lái xe đến trạm thu phí cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và gặp sự cố, nhân viên tại trạm thu phí cho phép tôi lùi xe, rẽ sang làn ETC để xử lý sự cố thì tôi có bị phạt nguội hay không? Các trường hợp sẽ bị phạt nguội khi đi trên cao tốc là gì? Mức xử phạt cụ thể là bao nhiêu?

Theo Bộ Công an, vấn đề này được quy định cụ thể tại Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hệ thống camera trên cao tốc và tại trạm thu phí là căn cứ để phát hiện, xử lý vi phạm.

Tuy nhiên, Điều 11 Luật Xử lý vi phạm hành chính (được sửa đổi, bổ sung năm 2020 và năm 2025) quy định không xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp sau đây:

Thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong tình thế cấp thiết;

Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do phòng vệ chính đáng;

Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do sự kiện bất ngờ;

Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do sự kiện bất khả kháng;

Người thực hiện hành vi vi phạm hành chính không có năng lực trách nhiệm hành chính; người thực hiện hành vi vi phạm hành chính chưa đủ tuổi bị xử phạt vi phạm hành chính.

Như vậy, nếu người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm trong các trường hợp trên thì không bị xử phạt vi phạm hành chính.

Phân tích thêm về tình huống lùi xe tại trạm thu phí do gặp sự cố trên báo Thanh niên, luật sư Nguyễn Thị Thúy, Đoàn luật sư TP.Hà Nội, cho rằng có thể xem xét thuộc trường hợp sự kiện bất ngờ (không thể thấy trước hoặc không buộc phải thấy trước hậu quả của hành vi nguy hại cho xã hội do mình gây ra) hoặc sự kiện bất khả kháng (xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép).

Lý do bởi xe bất ngờ gặp sự cố là sự kiện ngoài tầm kiểm soát của tài xế. Việc lùi xe để chuyển làn đã có hướng dẫn của nhân viên trạm thu phí chứ không phải tự ý tài xế thực hiện.

Như vậy, nếu đủ căn cứ để chứng minh hành vi lùi xe thuộc các trường hợp được loại trừ trách nhiệm như đã nêu, tài xế sẽ không bị xử phạt.

Về xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe đối với người điều khiển xe ô tô lùi xe trên đường cao tốc được quy định như sau:

Theo Duy Anh (tổng hợp)

Phụ Nữ Mới

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