Bắt tạm giam kế toán trưởng Nguyễn Thị Hồng Nguyên

04-11-2025 - 10:40 AM | Xã hội

Hiệu trưởng, kế toán, thủ quỹ tại một trường cao đẳng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thống nhất bỏ ngoài sổ sách hơn 5,8 tỷ đồng.

Ngày 31/10 vừa qua, Công an tỉnh Đắk Lắk đã thông tin về vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra giai đoạn 2018–2024 tại Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung đã khởi tố vào ngày 25/4.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, trong thời gian từ tháng 10/2018 đến tháng 12/2024, các đối tượng gồm Hiệu trưởng, Kế toán trưởng, Thủ quỹ và một số cá nhân khác đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thống nhất bỏ ngoài sổ sách kế toán các khoản thu từ nhiều nguồn như: bán nước tinh khiết, giữ xe ký túc xá, cho thuê mặt bằng, liên kết đào tạo, sân bóng, phí học lại, thi lại của sinh viên… 

Tổng số tiền bị bỏ ngoài sổ sách hơn 5,8 tỷ đồng, được sử dụng trái quy định.

Bắt tạm giam kế toán trưởng Nguyễn Thị Hồng Nguyên- Ảnh 1.

Cơ quan công an tiến hành bắt giữ đối tượng trong vụ án (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk).

Khi bị phát hiện, các đối tượng đã thực hiện điều chỉnh sổ sách, hợp thức hóa hồ sơ tài chính, lập biên bản bàn giao tiền nhằm đối phó, gây khó khăn cho quá trình điều tra. 

Với tinh thần "không khoan nhượng, không có vùng cấm", cán bộ, điều tra viên Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã không ngừng nghiên cứu, áp dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, vận dụng chuyên môn sâu về kế toán, tài chính, pháp luật để chứng minh rõ hành vi phạm tội, bảo đảm xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, đồng thời thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Đến nay, Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can gồm: Trần Kim Quyên – Hiệu trưởng, Nguyễn Thị Hồng Nguyên – Kế toán trưởng và Nguyễn Thị Huyền – nguyên Thủ quỹ về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", đồng thời thu hồi, tạm giữ hơn 3,2 tỷ đồng liên quan đến hành vi phạm tội. 

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

