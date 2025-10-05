Bắt tạm giam, khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Trình

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Trình, sinh năm 1971, trú tại tổ dân phố Hắng, phường Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên về tội "Sử dụng trái phép tài sản" quy định tại Điều 177 Bộ luật hình sự.

Theo tài liệu ban đầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên: Từ năm 2018 đến nay, nhiều người dân có nhu cầu vay tiền đã nhờ Nguyễn Văn Trình làm thủ tục vay ngân hàng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Trình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thực hiện Lệnh khám xét nơi ở của đối tượng

Trình đã lợi dụng hồ sơ thế chấp quyền sử dụng đất vay ngân hàng của các công dân, tự ý tăng thêm số tiền ghi trong hợp đồng cao hơn nhiều lần so với nhu cầu vay, khi được ngân hàng giải ngân, Trình đưa cho người dân một phần nhỏ, toàn bộ số tiền còn lại đối tượng sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cơ quan điều tra đã làm rõ 02 vụ việc, cụ thể: Năm 2019, ông D.V.T. trú tại phường Phổ Yên có nhu cầu vay ngân hàng số tiền 350 triệu đồng và bà N.T.C. trú tại phường Phổ Yên có nhu cầu vay ngân hàng số tiền 250 triệu đồng để sử dụng nên đã nhờ Trình giúp.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng.

Trình liên hệ với cán bộ ngân hàng làm khống các giấy tờ về hoạt động kinh doanh nhằm hợp thức hồ sơ vay với mục đích là kinh doanh. Quá trình làm hồ sơ vay cho đến khi giải ngân, Trình tự ý tăng số tiền vay trong hợp đồng mà không cho khách hàng biết, cụ thể:

Tăng số tiền vay của ông D.V.T lên 1.590.000.000đ, tăng số tiền vay của bà N.T.C lên 1.600.000.000đ; Trình cũng không cho ngân hàng biết nhu cầu vay của khách hàng là bao nhiêu. Sau khi 02 khách hàng ký các thủ tục, ngân hàng giải ngân, Trình đã chuyển số tiền 250.000.000đ cho bà N.T.C, sử dụng trái phép số tiền 1.350.000.000đ; còn số tiền 1.590.000.000đ của ông D.V.T bị Trình sử dụng trái phép toàn bộ.

Ngoài ra Cơ quan Cảnh sát điều tra còn tiếp nhận 14 công dân có đơn trình báo liên đến vụ án, hiện đang điều tra làm rõ.

Để tiếp tục mở rộng điều tra giải quyết vụ án trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đề nghị những ai là bị hại trong vụ án nêu trên thì liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên (địa chỉ: Số 148, đường 3 tháng 2, phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên; liên hệ với Điều tra viên Trần Văn Nguyện, số điện thoại 0975.389.383) để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Ảnh: CA tỉnh Thái Nguyên