Bắt tạm giam Nguyễn Duy Niệm

11-10-2025 - 09:34 AM | Xã hội

Trước đó, Nguyễn Duy Niệm đã đăng tải và chia sẻ trên mạng xã hội nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc, chống phá Nhà nước.

Ngày 10/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã phối hợp với Phòng An ninh nội địa tiến hành khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Duy Niệm (SN 1968, trú tại xóm Đông Sơn 5, xã Lương Sơn, tỉnh Nghệ An) về hành vi "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam", theo Điều 117, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bắt tạm giam Nguyễn Duy Niệm- Ảnh 1.

Tống đạt Quyết định khởi tố và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Duy Niệm (Ảnh: Công an Nghệ An).

Qua theo dõi, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Duy Niệm có quá trình liên hệ, trao đổi với các đối tượng phản động thuộc tổ chức phản động lưu vong “Tập hợp Dân chủ Đa nguyên” như Nguyễn Gia Kiểng, Quách Gia Khang, Trần Xuân Bách, Trần Khắc Đức… 

Bất chấp nhiều lần cơ quan Công an nhắc nhở, răn đe, Niệm vẫn tiếp tục soạn thảo, đăng tải và chia sẻ lên mạng xã hội các bài viết mang nội dung tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước, thông qua các tài khoản ẩn danh nhằm che giấu hoạt động phạm tội.

Hành vi của Nguyễn Duy Niệm gây nguy hại nghiêm trọng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là trong bối cảnh các thế lực thù địch gia tăng lợi dụng không gian mạng để chống phá Việt Nam.

Bắt tạm giam Nguyễn Duy Niệm- Ảnh 2.

Đối tượng Nguyễn Duy Niệm tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an Nghệ An).

Được biết, “Tập hợp Dân chủ Đa nguyên” là tổ chức phản động lưu vong do Nguyễn Gia Kiểng cầm đầu từ năm 1982 tại Pháp, với mục tiêu chống phá Nhà nước Việt Nam. Tổ chức này thường xuyên lợi dụng mạng xã hội, truyền thông hải ngoại để tuyên truyền, xuyên tạc, kích động, móc nối người trong nước nhằm thực hiện các hoạt động phi pháp.

Vụ việc là hồi chuông cảnh tỉnh cho mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, không tiếp tay hoặc bị lôi kéo vào các hoạt động vi phạm pháp luật.

Mọi thông tin liên quan đến tổ chức “Tập hợp Dân chủ Đa nguyên” hoặc các hành vi tuyên truyền, chống phá Nhà nước cần được báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời xử lý.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

