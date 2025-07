Bắt tạm giam Nguyễn Thị Oanh sinh năm 1985

Ngày 20/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Oanh, sinh năm 1985, ngụ xã Mỹ Tịnh An.

Trước đó, vào sáng 11/7, Công an xã Lương Hòa Lạc, tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận tin báo của ông N.V.A. về việc bị mất hơn 400 triệu đồng.

Công an xã Lương Hòa Lạc đã khẩn trương điều tra, xác minh, đến chiều cùng ngày thì xác định được đối tượng và phối hợp Công an xã Mỹ Tịnh An tiến hành mời làm việc đối với Nguyễn Thị Oanh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh triển khai quyết định khởi tố đối tượng Nguyễn Thị Oanh (Ảnh: Công an Đồng Tháp).

Oanh khai nhận: Đầu tháng 7/2025, Oanh đưa con trai đến nhà ông A chơi và phát hiện vị trí ông A. thường để chìa khóa két sắt.

Chiều 7/7, Oanh cùng con trai tiếp tục đến nhà ông A. chơi và lợi dụng lúc ông A. trò chuyện với con trai của Oanh ở trên lầu, đối tượng lén lấy chìa khóa, mở két sắt trộm hơn 400 triệu đồng.

Số tiền trộm được, Oanh trả nợ, mua 4 chỉ vàng 24K và tiêu xài cá nhân. Sau khi cơ quan Công an làm việc, Nguyễn Thị Oanh đã giao nộp 21,5 triệu đồng và 4 chỉ vàng 24k.

Công an xã Lương Hòa Lạc bàn giao vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.