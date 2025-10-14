Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt tạm giam Nguyễn Văn Hòa sau đoạn clip gây phẫn nộ

14-10-2025 - 12:37 PM | Xã hội

Trước đó, do mâu thuẫn trong quá trình vận chuyển hàng hóa, Nguyễn Văn Hòa đã có hành vi dùng tay không, thắt lưng và dép đánh anh B. và bắt quỳ xuống đường xin lỗi.

Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Hòa (38 tuổi), trú tại xã Tân Kỳ về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Bắt tạm giam Nguyễn Văn Hòa sau đoạn clip gây phẫn nộ- Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Văn Hòa tại Cơ quan Công an (Ảnh: Công an Nghệ An).

Trước đó, vào chiều 1/10, Công an xã Tân Kỳ nhận được tin báo về việc tại khu vực bến xe Tân Kỳ có một nhóm người đang xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau. Thông tin vụ việc trên được người dân quay lại và chia sẻ trên các trang mạng xã hội gây phẫn nộ trong dư luận.

Sau khi tiến hành xác minh, cơ quan công an đã triệu tập Nguyễn Văn Hòa và mời anh B. cùng N. (là nhân viên của xe bus Thạch Thành tuyến Tân Kỳ - Vinh (cũ)) đến làm việc.

Quá trình làm việc, Cơ quan Công an xác định do mâu thuẫn trong quá trình vận chuyển hàng hóa nên Nguyễn Văn Hòa có hành vi dùng tay không, thắt lưng, dép đánh anh B. và bắt anh B. quỳ xuống đường xin lỗi, thấy sự việc trên chị N. vào can ngăn thì bị Hòa đạp vào người.

 

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
482 chủ xe mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

482 chủ xe mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 Nổi bật

Hàng loạt trường Đại học cảnh báo khẩn tới tất cả phụ huynh và sinh viên

Hàng loạt trường Đại học cảnh báo khẩn tới tất cả phụ huynh và sinh viên Nổi bật

Sự thật thông tin bão số 12 xuất hiện, dự báo vào Quảng Trị và TP Huế

Sự thật thông tin bão số 12 xuất hiện, dự báo vào Quảng Trị và TP Huế

12:26 , 14/10/2025
Vietnam Airlines gặp sự cố bảo mật dữ liệu, email khẩn yêu cầu khách hàng làm ngay việc này!

Vietnam Airlines gặp sự cố bảo mật dữ liệu, email khẩn yêu cầu khách hàng làm ngay việc này!

11:45 , 14/10/2025
Ông Trần Lưu Quang giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030

Ông Trần Lưu Quang giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030

11:31 , 14/10/2025
TP HCM hướng tới tăng trưởng 2 con số, GRDP bình quân đầu người 14.000-15.000 USD

TP HCM hướng tới tăng trưởng 2 con số, GRDP bình quân đầu người 14.000-15.000 USD

10:59 , 14/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên