Bắt tạm giam 'ông trùm' mại dâm trá hình Hồ Công Định

Ngày 30/8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng là chủ và nhân viên của hai cơ sở massage bị phát hiện tổ chức hoạt động mại dâm trên địa bàn.

Theo kết quả điều tra, công an đã khởi tố, bắt tạm giam Hồ Công Định (44 tuổi, chủ cơ sở Massage Thanh Hằng) cùng hai nhân viên Nguyễn Hữu Thành (34 tuổi, trú tại xã Hòa Phú, Đắk Lắk) và Nguyễn Văn Nguyên (22 tuổi, quê Quảng Ngãi) để làm rõ hành vi “Chứa mại dâm”.

Đồng thời, cơ quan công an cũng khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Diễm (30 tuổi, quê Đồng Nai) và Vũ Thị Hoài Thương (19 tuổi, trú xã Ea Rốk, Đắk Lắk), là nhân viên của cơ sở Massage Yoko, về hành vi “Môi giới mại dâm”. Ngoài ra, 6 khách mua dâm và 6 gái bán dâm tại hai cơ sở này đã bị lập hồ sơ xử lý hành chính.

Công an tỉnh Đắk Lắk kiểm tra đột xuất, phát hiện 2 cơ sở kinh doanh massage hoạt động mại dâm. Ảnh: TPO

Trước đó, đêm 17/8, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở Massage Thanh Hằng (số 54 Giải Phóng, TP Buôn Ma Thuột) và bắt quả tang 4 cặp nam nữ đang mua bán dâm tại các phòng VIP. Các nhân viên khai nhận thỏa thuận giá từ 1 đến 1,5 triệu đồng/lần.

Cùng thời điểm, công an tiếp tục kiểm tra cơ sở Massage Yoko tại tầng 10 khách sạn Dakruco (phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột), phát hiện thêm 2 phòng đang diễn ra hoạt động mua bán dâm. Tại đây, các nhân viên cho biết ngoài việc phục vụ massage, nếu khách có nhu cầu sẽ bán dâm với giá khoảng 1 triệu đồng/lần, trong đó quản lý cơ sở được hưởng 500 nghìn đồng từ mỗi giao dịch.

Công an tỉnh Đắk Lắk xác định, cả hai cơ sở này đều có sự tổ chức chặt chẽ: quản lý và nhân viên thống nhất cách thỏa thuận giá, phân công người phục vụ và ghi chép lại qua bộ đàm cũng như sổ theo dõi.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.