Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt tạm giam Thị Trúc và Nguyễn Tiến Đạt

28-09-2025 - 19:44 PM | Xã hội

Công an xác định sau khi cướp điện thoại của người phụ nữ khuyết tật, Đạt mang đi cầm được 300.000 đồng, dùng mua thẻ cào, nước ngọt và thuê nhà nghỉ.

Ngày 28/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Tiến Đạt (26 tuổi, ngụ xã Mỹ An, Tây Ninh) và Thị Trúc (SN 1993, ngụ xã Hòa Hưng, An Giang) để điều tra hành vi “Cướp giật tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 17h47 ngày 21/9, bà N.T.T.T. (46 tuổi, bị bại liệt) đang ngồi trước sạp thịt heo và rau củ quả tại khu phố Hướng Bình 1, phường Long An (TP Tây Ninh) thì một đôi nam nữ đi xe máy dừng lại. Người phụ nữ giả vờ hỏi mua ổi rồi bất ngờ giật chiếc điện thoại trị giá khoảng 2,5 triệu đồng trên tay bà T., sau đó cùng đồng bọn tẩu thoát.

Bắt tạm giam Thị Trúc và Nguyễn Tiến Đạt- Ảnh 1.

Vụ cướp điện thoại của người khuyết tật đã khiến dư luận phẫn nộ 

Công an xác định sau khi gây án, Đạt mang điện thoại đi cầm được 300.000 đồng, dùng mua thẻ cào, nước ngọt và thuê nhà nghỉ.

Đến 9h sáng 22/9, gia đình phát hiện bà T. đã tử vong trong phòng ngủ. Người thân cho biết bà T. mắc nhiều bệnh nền, trong đó có di chứng sốt bại liệt từ nhỏ và bệnh lao phổi. Sau vụ cướp giật, bà buồn rầu, bỏ ăn suốt hai ngày, sức khỏe suy kiệt và qua đời, chứ không phải treo cổ tự tử như một số thông tin thất thiệt lan truyền trên mạng xã hội.

Ngay khi nhận tin báo, Công an phường Long An phối hợp các đơn vị nghiệp vụ triển khai truy xét nhanh, trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera giám sát. Chỉ sau ít ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ Nguyễn Tiến Đạt và Thị Trúc. Tại cơ quan công an, cả hai thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tội danh: Cướp giật tài sản

Điều 171 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) quy định:

Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

Phạm tội có tổ chức; đối với người không có khả năng tự vệ; chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50 triệu đồng trở lên… thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm.

Trường hợp gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm.”

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bão đổ bộ đêm nay với cường độ mạnh, hướng di chuyển bất lợi

Bão đổ bộ đêm nay với cường độ mạnh, hướng di chuyển bất lợi Nổi bật

Hình ảnh ngập lụt mênh mông do bão số 10 Bualoi gây ra tại Huế

Hình ảnh ngập lụt mênh mông do bão số 10 Bualoi gây ra tại Huế Nổi bật

Bão số 10 dự báo đổ bộ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh vào ban đêm, chệch hướng Bắc nên càng nguy hiểm

Bão số 10 dự báo đổ bộ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh vào ban đêm, chệch hướng Bắc nên càng nguy hiểm

17:11 , 28/09/2025
Bắt tạm giam kẻ lừa tình Lê Văn Mạnh

Bắt tạm giam kẻ lừa tình Lê Văn Mạnh

16:33 , 28/09/2025
Xót xa rạp cưới ở Đà Nẵng bị gió quật te tua trong bão số 10 Bualoi

Xót xa rạp cưới ở Đà Nẵng bị gió quật te tua trong bão số 10 Bualoi

16:32 , 28/09/2025
Cây phượng cổ thụ gãy ngang thân, đè trúng người đi đường ở Hải Phòng

Cây phượng cổ thụ gãy ngang thân, đè trúng người đi đường ở Hải Phòng

15:30 , 28/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên