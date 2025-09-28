Bắt tạm giam Thị Trúc và Nguyễn Tiến Đạt

Ngày 28/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Tiến Đạt (26 tuổi, ngụ xã Mỹ An, Tây Ninh) và Thị Trúc (SN 1993, ngụ xã Hòa Hưng, An Giang) để điều tra hành vi “Cướp giật tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 17h47 ngày 21/9, bà N.T.T.T. (46 tuổi, bị bại liệt) đang ngồi trước sạp thịt heo và rau củ quả tại khu phố Hướng Bình 1, phường Long An (TP Tây Ninh) thì một đôi nam nữ đi xe máy dừng lại. Người phụ nữ giả vờ hỏi mua ổi rồi bất ngờ giật chiếc điện thoại trị giá khoảng 2,5 triệu đồng trên tay bà T., sau đó cùng đồng bọn tẩu thoát.

Vụ cướp điện thoại của người khuyết tật đã khiến dư luận phẫn nộ

Công an xác định sau khi gây án, Đạt mang điện thoại đi cầm được 300.000 đồng, dùng mua thẻ cào, nước ngọt và thuê nhà nghỉ.

Đến 9h sáng 22/9, gia đình phát hiện bà T. đã tử vong trong phòng ngủ. Người thân cho biết bà T. mắc nhiều bệnh nền, trong đó có di chứng sốt bại liệt từ nhỏ và bệnh lao phổi. Sau vụ cướp giật, bà buồn rầu, bỏ ăn suốt hai ngày, sức khỏe suy kiệt và qua đời, chứ không phải treo cổ tự tử như một số thông tin thất thiệt lan truyền trên mạng xã hội.

Ngay khi nhận tin báo, Công an phường Long An phối hợp các đơn vị nghiệp vụ triển khai truy xét nhanh, trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera giám sát. Chỉ sau ít ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ Nguyễn Tiến Đạt và Thị Trúc. Tại cơ quan công an, cả hai thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.