Bắt tạm giam "Thuỷ Tẹt Bé Nhỏ"

Ngày 5/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nông Thị Thu Thủy (SN 1994, trú tại phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra, trong nhiều năm qua, Nông Thị Thu Thủy đã xây dựng hình ảnh một “bạch liên hoa” nhân hậu, sống vì cộng đồng trên mạng xã hội. Dưới tên tài khoản Facebook “Thuỷ Tẹt Bé Nhỏ”, đối tượng thường xuyên đăng tải những bài viết cảm động, hình ảnh thương tâm kèm lời kêu gọi quyên góp giúp đỡ các mảnh đời khó khăn.

Chính hình ảnh “giàu lòng trắc ẩn” này đã khiến nhiều mạnh thường quân tin tưởng, chuyển tiền ủng hộ với niềm tin đang đồng hành cùng một người trẻ sống vì cộng đồng.

Nông Thị Thu Thủy tại cơ quan công an. Ảnh: Báo Người lao động

Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy, Thủy đã lợi dụng lòng tin của cộng đồng mạng để chiếm đoạt tiền từ thiện. Cùng với Nguyễn Mạnh Tuân (đối tượng bị khởi tố trước đó về cùng tội danh), Thủy bàn bạc và dựng lên hàng loạt câu chuyện thương tâm, kêu gọi quyên góp nhằm trục lợi cá nhân.

Một chiêu thức tinh vi mà Thủy sử dụng là lấy hình ảnh Tuân trao tiền từ thiện cho người khó khăn rồi cắt bỏ hình Tuân, đăng lên Facebook như thể chính mình là người thực hiện. Riêng trong năm 2025, Thủy đã đăng hơn 400 bài viết liên quan đến các hoạt động từ thiện nhằm củng cố hình ảnh “người hùng nhân ái” trên mạng xã hội.

Từ tháng 2 đến tháng 6-2025, cơ quan công an xác định Thủy đã chiếm đoạt hơn 24 triệu đồng từ tiền quyên góp cho chỉ 3 trường hợp khó khăn. Con số thực tế có thể còn lớn hơn nhiều và đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Ngày 2/10, sau khi Nguyễn Mạnh Tuân bị tạm giữ, Thủy đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên để tự thú. Tại đây, đối tượng khai nhận quen biết Tuân từ năm 2022 qua các hoạt động từ thiện và cùng bàn bạc, phối hợp thực hiện các chiến dịch kêu gọi ủng hộ, sau đó cắt xén và bỏ túi một phần tiền được gửi đến.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên mở rộng điều tra, làm rõ số tiền chiếm đoạt cũng như xác minh các trường hợp liên quan.