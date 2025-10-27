Bắt tạm giam Trần Trung Hiểu sinh năm 2004

Ngày 26/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên (PC01) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Trần Trung Hiểu (sinh năm 2004) trú tại thôn Đông Hưng, xã Thái Hà, tỉnh Hưng Yên về tội “Chống người thi hành công vụ” quy định tại khoản 1, Điều 330 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 25/10/2025, tại đường Hùng Vương thuộc địa phận thôn Trung Hưng, xã Vũ Thư, tổ công tác thuộc phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn.

Đối tượng Trần Trung Hiểu tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA Hưng Yên

Khi gặp tổ tuần tra làm nhiệm vụ, Trần Trung Hiểu điều khiển xe mô tô BKS17B6-706.33không chấp hành hiệu lệnh của tổ công tác và đã tăng ga đâm thẳng xe mô tô vào đồng chí Đại úyVũ Trường Giang- cán bộ tổ công tác rồi bỏ chạy.

Hậu quả khiến đồng chí Vũ Trường Giang bị gẫy xương gót chân trái được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thái Bình sau đó chuyển lên Bệnh viện Việt Đức để điều trị.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phối hợp với các đơn vị huy động lực lượng, triển khai các biện pháp, khẩn trương truy bắt đối tượng sau 3 giờ.