Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt tạm giam Trần Trung Hiểu sinh năm 2004

27-10-2025 - 20:04 PM | Xã hội

Trần Trung Hiểu đã tăng ga đâm thẳng xe mô tô vào cán bộ công an.

Ngày 26/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên (PC01) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Trần Trung Hiểu (sinh năm 2004) trú tại thôn Đông Hưng, xã Thái Hà, tỉnh Hưng Yên về tội “Chống người thi hành công vụ” quy định tại khoản 1, Điều 330 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 25/10/2025, tại đường Hùng Vương thuộc địa phận thôn Trung Hưng, xã Vũ Thư, tổ công tác thuộc phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn. 

Bắt tạm giam Trần Trung Hiểu sinh năm 2004- Ảnh 1.

Đối tượng Trần Trung Hiểu tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA Hưng Yên

Khi gặp tổ tuần tra làm nhiệm vụ, Trần Trung Hiểu điều khiển xe mô tô BKS17B6-706.33không chấp hành hiệu lệnh của tổ công tác và đã tăng ga đâm thẳng xe mô tô vào đồng chí Đại úyVũ Trường Giang- cán bộ tổ công tác rồi bỏ chạy.

Hậu quả khiến đồng chí Vũ Trường Giang bị gẫy xương gót chân trái được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thái Bình sau đó chuyển lên Bệnh viện Việt Đức để điều trị. 

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phối hợp với các đơn vị huy động lực lượng, triển khai các biện pháp, khẩn trương truy bắt đối tượng sau 3 giờ.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chính phủ đề xuất không được yêu cầu người dân nộp Phiếu lý lịch tư pháp số 2

Chính phủ đề xuất không được yêu cầu người dân nộp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 Nổi bật

Toàn cảnh vụ Ngân 98 - Lương Bằng Quang bị bắt

Toàn cảnh vụ Ngân 98 - Lương Bằng Quang bị bắt Nổi bật

Bắt Đỗ Thùy Dương và Đỗ Trường Giang

Bắt Đỗ Thùy Dương và Đỗ Trường Giang

19:32 , 27/10/2025
Ông Đinh La Thăng đang chấp hành án tù, chưa thi hành xong khoản 800 tỷ đồng

Ông Đinh La Thăng đang chấp hành án tù, chưa thi hành xong khoản 800 tỷ đồng

19:01 , 27/10/2025
Thông báo khẩn tới 2 thành phố

Thông báo khẩn tới 2 thành phố

18:16 , 27/10/2025
Chính phủ chỉ đạo xử lý máy bay Boeing bị 'bỏ rơi' ở Nội Bài

Chính phủ chỉ đạo xử lý máy bay Boeing bị 'bỏ rơi' ở Nội Bài

17:45 , 27/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên