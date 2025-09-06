Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt tạm giam và khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Quý sinh năm 1994

06-09-2025 - 14:47 PM | Xã hội

Nguyễn Văn Quý đã cho nhiều người trên địa bàn khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk vay tiền lãi suất theo ngày với giá "cắt cổ" lên đến 730%/năm.

Chiều 5/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố, thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở Nguyễn Văn Quý (SN 1994, trú thôn Chiến Thắng, xã Xuân Mai, thành phố Hà Nội - tạm trú Khu phố 4, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng.

Bắt tạm giam và khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Quý sinh năm 1994- Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Văn Quý (Ảnh: Công an Đắk Lắk).

Bước đầu, Cơ quan CSĐT xác định, từ năm 2023, Quý đến địa bàn Đắk Lắk thuê nhà, mở cơ sở dược liệu y học cổ truyền nhưng thực chất làm bình phong trá hình, thiết lập hệ thống "chân rết" để hoạt động cho vay lãi nặng. 

Quý đã thuê người in rải tờ rơi kèm số điện thoại tại các khu vực đông dân cư chào mời với nội dung "Cho vay nhanh, thủ tục nhanh gọn, không cần chứng minh thu nhập". 

Khi "có khách" vay tiền, Quý đến xem nhà, yêu cầu chụp ảnh, giấy tờ tùy thân nhằm khống chế, sau đó đưa tiền gốc và lấy vốn, tính lãi suất theo ngày với giá "cắt cổ" lên đến 730%/năm. 

Nguyễn Văn Quý đã cho nhiều người trên địa bàn khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk vay tiền, thu lợi bất chính hơn 200 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT đang tiếp tục đấu tranh mở rộng để xử lý các đối tượng khác có liên quan.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

