Bắt tay thúc đẩy hệ sinh thái AI – Cloud – Automation, gỡ "nút thắt" trong chuyển đổi số của doanh nghiệp và cơ quan nhà nước

Trong giai đoạn 2025–2030, Việt Nam được dự báo bước vào thời kỳ tăng tốc của kinh tế số, nơi ba công nghệ chủ lực gồm Trí tuệ nhân tạo (AI), Điện toán đám mây (Cloud) và Tự động hóa (Automation) sẽ định hình lại mô hình vận hành của doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước.

Xu hướng này diễn ra trong bối cảnh tổ chức ngày càng phụ thuộc vào dữ liệu, hệ thống CNTT phức tạp hơn, yêu cầu giám sát – bảo mật – mở rộng hạ tầng trở thành yếu tố cốt lõi để duy trì năng lực cạnh tranh.

Tuy nhiên, khi chuyển đổi số diễn ra nhanh hơn, nhiều tổ chức tại Việt Nam đang đối mặt với các thách thức mang tính hệ thống. Thứ nhất, vận hành CNTT thường rơi vào tình trạng rời rạc và thiếu chuẩn hóa, đặc biệt ở các đơn vị có hạ tầng lai hoặc đang mở rộng quy mô.

Thứ hai, khối lượng công việc thủ công gia tăng khiến đội ngũ IT quá tải, dẫn đến thời gian xử lý kéo dài và khó duy trì tính đồng nhất trong vận hành.

Thứ ba, rủi ro an toàn thông tin ngày càng phức tạp, yêu cầu tuân thủ theo ISO 27001, Nghị định 85/2016/NĐ-CP hay các quy định chuyên ngành trở nên chặt chẽ hơn. Đây là những trở ngại trực tiếp cản trở tiến trình chuyển đổi số thực chất của doanh nghiệp Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, hệ sinh thái ManageEngine được SM One phân phối tại Việt Nam mang đến cách tiếp cận toàn diện để xử lý ngay các điểm nghẽn. Các sản phẩm cốt lõi như ServiceDesk Plus , Endpoint Central hay AssetExplorer giúp tự động hóa quy trình IT, quản lý tài sản, bản vá và giảm đáng kể khối lượng công việc thủ công, hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn hóa vận hành theo ITIL và nâng cao hiệu suất. Bộ giải pháp giám sát như OpManager , Applications Manager và Site24x7 kết hợp AI và AIOps cho khả năng quan sát hệ thống theo thời gian thực, phát hiện sớm bất thường và hạn chế tối đa downtime.

Ở lớp bảo mật, các giải pháp như ADManager Plus , ADSelfService Plus , ADAudit Plus , PAM360 hay Log360 giúp chuẩn hóa quản trị truy cập, tăng cường giám sát và nâng cao khả năng phòng vệ, đáp ứng yêu cầu tuân thủ của nhiều ngành. Khi triển khai theo mô hình Cloud-native, ManageEngine cho phép doanh nghiệp tối ưu chi phí, rút ngắn thời gian triển khai và mở rộng linh hoạt hơn.

Nhờ tính toàn diện và dễ triển khai, các giải pháp này đang tạo tác động rõ rệt tại nhiều ngành kinh tế trọng điểm.

Trong tài chính – ngân hàng, năng lực giám sát và bảo mật chủ động giúp các tổ chức đáp ứng chuẩn ISO 27001:2022 và các quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Ở lĩnh vực sản xuất, khả năng giám sát 24/7 và dự báo sự cố giúp doanh nghiệp giảm downtime và ổn định vận hành dây chuyền.

Tại bán lẻ và logistics, giải pháp hỗ trợ duy trì trải nghiệm khách hàng liền mạch và tối ưu quy trình xử lý trên toàn chuỗi.

Trong lĩnh vực năng lượng và hạ tầng trọng yếu, khả năng kiểm soát truy cập và giám sát hệ thống theo thời gian thực giúp đảm bảo tính liên tục của dịch vụ thiết yếu.

Từ trái qua: Ông Phạm Ngọc Bắc (CEO CMC TS), ông Karthick ChandraSekar (ManageEngine Sales Director APAC), bà Phùng Thị Thu Thủy (Chủ tịch SM One)

Trên nền tảng các xu hướng công nghệ và nhu cầu thực tiễn đó, CMC TS và SMOne quyết định thiết lập hợp tác chiến lược nhằm đưa những giải pháp công nghệ quốc tế vào triển khai thực tế tại Việt Nam.

CMC TS – với hơn 1.000 chuyên gia và kinh nghiệm triển khai hàng nghìn dự án chuyển đổi số trong nước – sẽ đóng vai trò tư vấn, tích hợp và bản địa hóa các giải pháp ManageEngine để phù hợp với đặc thù vận hành của từng ngành. SMOne mang đến nền tảng công nghệ và năng lực triển khai theo tiêu chuẩn toàn cầu, giúp doanh nghiệp Việt tiếp cận các thực hành tốt nhất đang được áp dụng tại 194 quốc gia.

Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Ngọc Bắc , Tổng Giám đốc CMC TS khẳng định: “Sự hợp tác giữa CMC TS và SMOne là bước đi quan trọng trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái dịch vụ số mà chúng tôi theo đuổi. Với kinh nghiệm triển khai các dự án công nghệ quy mô lớn cùng năng lực R&D mạnh mẽ của CMC TS, chúng tôi tin rằng thỏa thuận này sẽ tạo ra những giá trị thiết thực cho khách hàng, đồng thời góp phần thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia.”

Bà Phùng Thị Thu Thủy, Chủ tịch SM One, nhận định: “Chúng tôi đánh giá cao năng lực và vị thế của CMC TS tại thị trường Việt Nam. Sự hợp tác này mở ra cơ hội để hai bên cùng kiến tạo những giải pháp công nghệ đột phá, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tăng tốc trong hành trình số hóa, củng cố năng lực cạnh tranh trong môi trường kinh tế đang thay đổi nhanh chóng.”

Theo đánh giá chung của thị trường, liên minh CMC TS – SMOne được xem là tín hiệu tích cực cho ngành công nghệ Việt Nam, cho thấy sự dịch chuyển từ mô hình cung cấp dịch vụ đơn lẻ sang hệ sinh thái công nghệ tích hợp, đồng bộ và dài hạn.

Đây không chỉ là hợp tác thương mại, mà là định hướng chiến lược nhằm đóng góp vào mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đồng thời thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia.