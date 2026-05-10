Bắt tay với 3 doanh nghiệp, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng quyết khai mở “kho báu” từ thị trường 1,47 tỷ dân

Doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa ký kết MoU với 3 doanh nghiệp nổi tiếng của Ấn Độ.

Ngày 7/5 vừa qua, tại Mumbai (Ấn Độ), trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ, CTCP Vinpearl (doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng) đã ký kết biên bản ghi nhớ (MoU) với Thomas Cook India, SOTC Travel và MakeMyTrip, ba doanh nghiệp du lịch lữ hành hàng đầu Ấn Độ.

Đây được coi là bước đi chiến lược nhằm tiếp cận trực tiếp và toàn diện tới mọi phân khúc khách hàng, góp phần đưa Việt Nam thành “điểm đến ưu tiên” tại thị trường đông dân nhất thế giới.

Các thỏa thuận được ký kết tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Ấn Độ, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và ông Shri Devendra Fadnavis, Thủ hiến bang Maharashtra.

Việt Nam sẽ trở thành “điểm đến ưu tiên” của du khách Ấn Độ

Các thỏa thuận được ký kết dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và ông Shri Devendra Fadnavis, Thủ hiến bang Maharashtra. Ảnh: VIC

Mục tiêu các thỏa thuận này là khai thông kênh tiếp cận trực tiếp tới mọi phân khúc khách hàng, kiến tạo nhu cầu du lịch, khám phá, trải nghiệm, tiến tới đưa Việt Nam trở thành “điểm đến ưu tiên” cho 1,47 tỷ dân Ấn Độ.

Phát biểu tại sự kiện ký kết, bà Ngô Thị Hương, Tổng Giám đốc Vinpearl, cho biết: “Ấn Độ là một trong những thị trường trọng điểm trong chiến lược quốc tế hóa của Vinpearl. Thông qua việc hợp tác với các đối tác hàng đầu, chúng tôi không chỉ mở rộng khả năng tiếp cận thị trường mà còn chủ động phát triển các sản phẩm phù hợp với từng phân khúc khách hàng. Vinpearl hướng tới gia tăng hiện diện tại thị trường Ấn Độ, đồng thời góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn và khác biệt trên bản đồ du lịch quốc tế”.

Về phía các đối tác Ấn Độ, ông Anubhav Bansal, Phó chủ tịch Công ty MakeMyTrip, đại diện cho biết: “Vinpearl sở hữu một trong những hệ sinh thái du lịch – nghỉ dưỡng tích hợp hàng đầu trong khu vực, với quy mô, sự đa dạng sản phẩm và hệ trải nghiệm điểm đến ngày càng phù hợp với thị hiếu của du khách Ấn Độ. Chúng tôi nhận thấy Vinpearl đang đóng vai trò quan trọng trong việc định vị Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn đối với thị trường này”.

Theo ông, kết hợp với thế mạnh về mạng lưới phân phối của hai bên, mối quan hệ hợp tác được kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ dòng khách Ấn Độ đến Việt Nam trong những năm tới.

Đại diện cho Ấn Độ là 3 kênh tiếp cận thị trường chủ lực có uy tín hàng đầu, bao gồm Thomas Cook India, SOTC Travel và MakeMyTrip. Trong số đó, Thomas Cook India (thành lập năm 1881) có thế mạnh trong phân khúc khách đoàn, khách doanh nghiệp và MICE quy mô lớn. SOTC Travel (thành lập năm 1949) nổi bật ở mảng du lịch gia đình, tour theo nhóm và nghỉ dưỡng trung – cao cấp. MakeMyTrip là nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu Ấn Độ (dẫn đầu trong các mảng vé máy bay, khách sạn và gói du lịch), có lợi thế vượt trội trong tiếp cận nhóm khách trẻ, khách du lịch tự túc và hành vi đặt dịch vụ số.

Trong khi đó, đại diện cho Việt Nam là Vinpearl – thương hiệu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí hàng đầu Việt Nam, có quy mô lên đến 60 cơ sở khắp cả nước và hệ sinh thái “tất cả trong một” đa dạng chuẩn 5 sao. Vinpearl có thể cung cấp từ dịch vụ lưu trú, mua sắm, ẩm thực, vui chơi giải trí, Golf đến MICE, đặc biệt phù hợp với nhu cầu và thói quen di du lịch theo nhóm lớn, gia đình đa thế hệ và các kỳ nghỉ tích hợp nhiều trải nghiệm của du khách Ấn Độ.

Thông qua việc hợp tác, các bên sẽ tiến hành khai thác tối đa thế mạnh của nhau, nâng cao năng lực tổ chức và định hình sản phẩm đặc thù, qua đó từng bước đưa Việt Nam trở thành “điểm đến ưu tiên” của du khách Ấn Độ trong thời gian sớm nhất.

Trên thực tế, Ấn Độ hiện là quốc gia có quy mô dân số lớn nhất thế giới, với 1,47 tỷ người. Đáng chú ý, tầng lớp trung lưu đang tăng nhanh kéo theo sự bùng nổ về nhu cầu du lịch quốc tế.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của thị trường Ấn Độ, trong những năm qua, Vinpearl không chỉ khai thác lợi thế sẵn có về quy mô và hệ sinh thái mà còn liên tục thiết kế các sản phẩm chuyên biệt cho du khách Ấn như du lịch cưới cao cấp, MICE, các kỳ nghỉ gia đình đa thế hệ, nhóm bạn, cặp đôi…. Trong năm 2025, lượng khách Ấn Độ đến hệ thống Vinpearl đã tăng kỷ lục, đạt 402% so với năm trước. Trong 4 tháng đầu năm nay, lượng khách từ quốc gia tỷ dân tiếp tục tăng 335% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhiều du khách Ấn Độ đến Việt Nam trong 4 tháng đầu năm nay. Ảnh: NLĐ

Theo Cục Thống kê (thuộc Bộ Tài Chính) công bố số liệu, trong 4 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã đón 8,8 triệu lượt khách quốc tế, tức là tăng gần 15% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, Ấn Độ là một trong 10 thị trường gửi khách nhiều nhất đến Việt Nam. Ấn Độ tiếp tục khẳng định vị trí thị trường chiến lược, với mức tăng trưởng cao 59,1%. Kết quả này cho thấy dư địa phát triển vẫn còn rất lớn.